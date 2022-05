Karol G sale barata: Quipitos y Bombombunes, las cosas que pide antes de un concierto

Los dulces serían la perdición de la Bichota, los cuales no le faltaron en su camerino del Movistar Arena este fin de semana en Bogotá

Pulzo reveló, gracias a información compartida por el equipo de Karol G, qué alimentos no pueden faltar en el camerino de la artista. Después de poner a bailar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y visitar una fundación que trata a niños con cáncer; la paisa no deja de ser tendencia por la humildad que emana en sus conciertos. El backstage de la cantante no sería la excepción, su equipo reveló la tentación más grande de ella: los dulces.

Además de tener agua y otras bebidas para hidratarse, como buena colombiana a la Bichota no le pueden faltar los quipitos y bombombunes para antes y después de un show; productos que seguramente le hará falta y son más difíciles de conseguir en otros países y continentes.

