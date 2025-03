- Karol G gana por dentro y por fuera de los escenarios: así defendió su nombre la Bichota

La Superindustria le dio la razón a la cantante paisa y no dejó que un emprendimiento de bebidas registrara la marca ‘B-Chotta’, que es muy similar a su apodo

.Publicidad.

Cuando el empresario Álvaro Hernán Jaramillo intentó registrar el eslogan B-Chotta se encontró un problema. Los abogados de Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, presentaron una fuerte oposición a la aprobación del nombre en la Superintendencia de Industria y Comercio. La razón de su resistencia consistía en un posible peligro sobre uno de los apodos de la cantante, “la Bichota”. El sobrenombre viene de una referencia de Puerto Rico donde la palabra bichote se asocia a un narcotraficante de alta jerarquía o una persona con un puesto alto.

En el caso de la antioqueña el haber ganado cinco premios Grammy latinos, dos Bilboard Music Awards, dos MTV Europe Music Awards entre otros le valieron el mote de la “Bichota”. Gracias a canciones como Ocean, Creeme, A ella, Provenza, Mi cama, El Makinon, Ahora me llama, Culpables, Tusa etc. Miles en todo el mundo reconocen a Karol G. La música no es lo único en donde se enfoca la colombiana.

..Publicidad..

La reguetonera trabaja con igual esmero la protección de sus apodos y nombres, por ejemplo, con su bar en Medellín El callejón del Gato levantó una querella legal con un grupo de músicos, que usaron el mismo nombre por años en la capital de Antioquia. En el caso con Álvaro Hernán Jaramillo con B-Chotta el inconveniente radicaba en el parecido fonético, gramatical y lingüístico entre las palabras B-Chotta y Bichota.

...Publicidad...

(Signos enfrentados)

Para los juristas de Karol G no resultó suficiente saber que B-Chotta se concentraría en la promoción de bebidas infusionadas, alimentos que son el resultado de mesclar aguas con hierbas, frutas, verduras, especias o flores. Las personas podrían confundirse y hacer asociaciones entre B-Chotta y la cantante, cuando no es el caso. Ni se conectan los nombres ni los negocios. Por parte de B-Chotta no existió respuesta a los alegatos. Una vez escucharon las posiciones de las partes los funcionarios de la SIC, hoy dirigida por Cielo Rusinque, tomaron una decisión.

....Publicidad....

Para la entidad de gobierno se debía negar la aprobación del nombre B-Chotta. La razón si bien no se basó en la propiedad de un nombre si se instauro en la prioridad de dar protección tangible o inmaterial a la imagen e identidad de las personas del país.

Le puede interesar: La pelea entre Karol G y una banda paisa que puede golpear su nueva discoteca en Medellín.