- Justo Bolívar: el programa que lleva justicia y esperanza navegando por el Magdalena

En Bolívar la justicia no se quedó en los despachos: ahora viaja por los ríos, visita a los pueblos olvidados y transforma la vida de miles de personas

El departamento de Bolívar sigue transformándose con las diferentes iniciativas y proyectos que adelanta la Gobernación. Además de incentivar la transformación energética y promover la creación de municipios como San Basilio de Palenque, también le están apostando a la justicia. Por eso, hace más de un año el gobernador, Yamil Arana, presentó un programa que ha cambiado la cara del departamento: “Justo Bolívar”.

Justo Bolívar llegó a Hatillo de Loba y Barranco de Loba.

Esta es una herramienta que promueve el acceso a la justicia y que además se apoya en la inteligencia artificial, al menos en la creación del personaje que representa al programa. El proyecto, contemplado en varias fases, busca realizar actividades en los municipios que visita y desarrollar una expedición por el río Magdalena. El objetivo es activar y fortalecer las Casas de Justicia, los Centros de Convivencia, los Sistemas Locales de Justicia y las Comisarías de Familia.

La justicia, sin embargo, va de la mano de la educación. Por eso, además de estas actividades, también se implementan estrategias pedagógicas que faciliten la formación en conocimientos legales básicos y el derecho fundamental al acceso a la justicia. Todo esto enfocado en instituciones educativas y grupos poblacionales organizados. Recientemente, “Justo Bolívar” llegó a los municipios Hatillo de Loba y Barranco de Loba.

“Con Justo Bolívar seguimos en el territorio con salud y asistencia social; priorizamos a la niñez y a los adultos mayores en Las Lobas”, comentó el gobernador. Gracias a estas jornadas se logró atender a más de mil personas con más de 40 servicios que prestó la Gobernación junto a entidades aliadas y voluntarios.

Un programa que ni el Río Magdalena puede detener

Una de las metas del programa era realizar un recorrido por el río Magdalena, una promesa que ya se ha venido cumpliendo. Además de Las Lobas, “Justo Bolívar” ha llegado a corregimientos como Tacamocho y Porvenir (Córdoba y Talaigua), San Cristóbal y Robles (El Guamo). Llegar a estos puntos no es sencillo, pero la Gobernación lo ha logrado con el apoyo del Buque ARC Golfo de Urabá de la Armada Nacional.

La llegada del programa es recibida con alegría en cada comunidad. No se trata solo de ayudas humanitarias, también se acercan consultorios jurídicos y brigadas de salud. “El Bolívar Mejor también es para los pueblos que durante décadas han vivido a espaldas del Estado”, ha dicho el gobernador Yamil Arana.

“Justo Bolívar” no es solo una estrategia administrativa. Es un modelo de gobierno que se desplaza con el pueblo, a su ritmo, a su orilla, hablándoles con respeto, en su idioma y atendiendo sus urgencias. Es una iniciativa que transforma la vida de niños que sueñan con ser capitanes de embarcaciones y de ancianos que nunca antes habían recibido atención médica.

“Hemos recorrido 150 kilómetros de río; la Armada Nacional, la Gobernación de Bolívar y entidades privadas seguimos brindando esperanza y apoyo”, señaló el Teniente Juan Norato, comandante del Buque ARC Golfo de Urabá.

Justo Bolívar, un programa que gana reconocimiento en Colombia

Meses después de su presentación, el programa fue sorprendido con una gran noticia: “Justo Bolívar” ganó el premio Colombia Participa, otorgado por el Ministerio del Interior. Este galardón reconoce las mejores iniciativas que promueven la participación ciudadana en el país.

Durante el año 2024, el programa benefició a más de 29.000 ciudadanos en 27 jornadas de acceso a la justicia en municipios desde el norte hasta el sur de Bolívar. Con este premio, el Ministerio del Interior no solo reconoció la efectividad del programa, sino también su capacidad de articular esfuerzos con aliados estratégicos y voluntarios, convirtiéndose en un modelo a seguir en Colombia.

