Julieta Lemaitre: una abogada cartagenera, la dura de la JEP

Tenía 16 años y lo primero que le pasó cuando llegó a terminar el bachillerato en Bogotá fue prender un televisor blanco y negro y ver a los tanques cascabel del Ejército entrar en el Palacio de Justicia. Era el 6 de noviembre de 1985 y lo que más le impresionó a esta joven cartagenera fue que los tanques irrumpían bajo el signo que adornaba la entrada del Palacio: “Sólo las leyes los harán libres”.

En ese viejo televisor que vio en la casa de su abuela escuchó al magistrado Alfonso Reyes Echandía suplicándole al Ejército (en una llamada que pudo hacer desde un baño del Palacio) que el Ejército abortara su retoma. Ese día la joven supo que quería ser abogada.

Ese periodo donde se enamoró del Derecho tuvo su cumbre cuando tenía 23 años y estaba a punto de graduarse en la Universidad de los Andes como abogada, momento en el que Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Navarro Wolff firmaron la nueva Constitución de 1991.

Era una época donde los jóvenes empezaban a luchar por el país que querían. A finales de esa década, en el gobierno de Andrés Pastrana, la abogada trabajaba en la dirección de equidad para la mujer.

Ya había hecho su doctorado en Harvard en Ciencias Jurídicas y allí pudo constatar que las leyes para proteger a la mujer y darle un estado de igualdad eran igual de incomprensibles en la Universidad más prestigiosa del mundo o en Chigorodó, lugar a donde realizó más de una vez talleres para concientizar sobre la equidad de género.

Era feminista cuando la miraban como una extraterrestre cuando hacía énfasis con orgullo, a mediados de los noventas, que sus ídolos eran Hanna Arendt, Simone de Beauvoir, Margarite Duras y Janis Joplin.

En las tardes ardientes de los ochenta, después del colegio, caminaba por las murallas de su ciudad mientras sonaba con toda la fuerza de sus audífonos las canciones de The Clash, de los Doors, de Led Zepelin. Allí le daba de frente la brisa del mar. Es lo que más extraña de su ciudad, el mar.

En Cartagena, la realidad le pegó su primera cachetada: a la Heroica empezaban a llegar desplazados del conflicto armado en Córdoba, Sucre, y el Urabá. Las mujeres como botín de guerra. Esa preocupación la llevo a emprender una maestría en género y estudios de la religión en la Universidad de Nueva York. Cuando regresó al país volvió a su terruño, la Universidad de los Andes, en donde fue profesora desde el año 2000.

En esa época ya escribía sus artículos académicos para las revistas más prestigiosas del mundo: The International Journal of Constitutional Law (Pensilvania), Harvard Human Rights Journal (Estados Unidos), Feminist Legal Studies (Suiza), Law and Society Review y Social and Legal Studies (Reino Unido). Además fue la autora y líder del auto 001 sobre secuestro, el primero de la JEP. Además, en 2015 imputó a Rodrigo Londoño y otros ocho comandantes de las FARC. Desde ese momento ella fue la magistrada de la JEP que más profundo investigó el secuestro en Colombia.

Su poco tiempo libre se lo dedica a su familia y a sus plantas. Se levanta a las seis de la mañana a despachar a sus dos hijos al colegio. Luego se dedica a las plantas. Tiene un jardín en la terraza de su amplia casa en Chapinero alto, donde tiene como consentidos un árbol de guayacán, una salvia, y busca con desesperación en cada vivero de Bogotá un árbol de borrachero, de manera infructuosa. Para conocer más sobre los secretos de sus plantas lee dos libros, La inteligencia de las flores de Maurice Maeterlinck y El jardín natural, de Henk Gerritsen.

Su concepción del Derecho lo condensa en esta charla TED llamada Fetichismo Legal, en la que muestra su pasión por el derecho: