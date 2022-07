Colombia terminó de socia del polémico fondo KKR en el negocio de fibra óptica

.Publicidad.

La actual infraestructura de fibra óptica de ColTel, que llega a 1,2 millones de hogares en 50 ciudades y municipios, pasaron a formar parte de una nueva empresa conjunta, Alamo HoldCo con sede en Madrid donde KKR posee una participación mayoritaria del 60% y ColTel el 40% restante y que en Colombia operará como On*Net.

La movida empresarial se aprobó en la junta directiva de julio pasado en la que Luis Guillermo –Luigi- Echeverri tiene asiento patarimonial por parte del del gobierno. La superintendencia financiera dejó en firme la operación este enero y On*Net está en cabeza de Ximena Mora Méndez

-Publicidad.-

El nuevo socio del gobierno colombiano es Kohlberg Kravis Roberts - KKR, una multinacional estadounidense de administración de fondos de inversión y capital de riesgo fundada en 1976, que tiene una historia de la cual se han escrito tres libros y realizado una serie de televisión.

Los socios de KKR, Jerome Kohlberg, Henry Kravis y George E. Roberts, que venían de trabajar en la banca de inversión Bear Stearns, son muy conocidos como los pioneros de la compra apalancada (la práctica de adquirir negocios usando montones de deuda y una porción de capital), y en su particular forma de entrar en las propiedades de las compañías a través de la "OPA hostil", término usado para definir la no negociación, ni acuerdo, entre la empresa oferente y la que trata de ser absorbida, que el Grupo Gilinski ha puesto de moda en Colombia con sus intentos de adquisiciones al GEA.

Publicidad.

KKR saltó a la fama durante los años de auge de los bonos basura de la década de 1980 comprando compañías como Duracell y Nabisco. El título de “bárbaros” se lo acuñó la prensa de EEUU debido a uno de los libros, Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco (en español, Bárbaros a las puertas) donde se relata el caso más polémico, cuando los socios de KKR en 1989, adquirieron al especialista en tabaco y galletas RJR Nabisco por $ 25 mil millones, aportando apenas USD 15 millones de su propio capital, lo que la convirtió en la compra apalancada más grande de la historia. El libro fue convertido en una serie de televisión en HBO en 1993, con la actuación de James Garner y recibió un Premio Globo de Oro.

Poco a poco, Henry Kravis y George R. Roberts, dos de los tres socios fundadores de la firma fueron cambiando su táctica, mientras que Jerome Kohlberg Jr., el tercer ejecutivo se retiró desde 1987 partidario de una estrategia menos riesgosa. La compañía con los años ha mutado su perfil, en 2010 se inscribió en la bolsa de Nueva York y cuatro años después abrió oficinas en Madrid donde adquirió una participación minoritaria de Telefónica en 2017.

En octubre del año pasado, Henry Kravis y George Roberts dejaron sus cargos como codirectores ejecutivos de la firma a Joseph Bae y Scott Nuttall. Su valor de mercado es de aproximadamente USD 42.437 millones.

HoldCo operará en Colombia bajo el nombre de ON*NET Fibra Colombia SAS, una nueva sociedad que arranca valorada en USD 500 millones y que aspira a desplegar y ofrecer fibra óptica al hogar FTTH (Fiber-to-the-home) más otros servicios asociados a unas 90 ciudades de Colombia durante los próximos tres años, para llegarle a 4,3 millones de hogares como mínimo a finales de 2024.

El objetivo por parte del Gobierno colombiano propietario de aproximadamente de 32.5 % en ColTel y por lo tanto de casi un 13 % de ON*NET Fibra Colombia SAS, es aumentar número de hogares conectados y mejorar la velocidad en la conectividad del país, para así avanzar en los planes de eliminar las desigualdades en la transformación digital.

Por parte de Telefónica Hispanoamérica, son dineros que se utilizaran en su totalidad para prepagos de deuda. Telefónica España propietaria de Telefónica Hispanoamérica y de la marca Movistar, lleva casi diez años en una estrategia de desinversiones para reducir deuda y ampliar su flexibilidad financiera; en esta misma línea, Telefónica también vendió el 60 % de la filial de Chile a KKR por unos USD 800 millones y en agosto completó la venta de operaciones de Telefónica Costa Rica a Liberty Latin America.

Telefónica es socia del gobierno colombiano, desde 2006 cuando compró el 51 % de Colombia Telecom. Aunque inició como una empresa estatal en 1924, es hoy completamente privada con más 1,2 millones de accionistas que cotiza en las bolsas de España, EE.UU. y Perú.

Los principales accionistas son del sector financiero, el Banco Bilbao Vizcaya con el 4.99 %, le sigue la CaixaBank con el 4.49 % y Blackrock Inc. con el 4.48 %. El presidente del Grupo Telefónica desde 1999 es José María Álvarez-Pallete, quién fuera previamente presidente de Telefónica Latinoamérica. El mercado en Latinoamérica le representa un 20 % de sus ingresos.

A la venta de los activos de fibra óptica que le otorgaba a Colombiana Telecomunicaciones un pago inicial de USD 320 millones, se le realizó un ajuste en febrero 17 por otros USD 166 millones. De igual manera, estaba indicado que podría percibir un mayor ingreso por su resultado en las actividades de despliegue de red, de los cuales se aprobaron USD 66.7 millones.

ON*NET Fibra al ser una empresa independiente, prestará servicios de fibra óptica neutra al hogar FTTH a todos los operadores del mercado de telecomunicaciones, lo que la convierte en la red abierta y neutral más grande del país. Movistar, por razones obvias es el primer cliente de ON*NET Fibra, e inmediatamente empezó a emplear la red para sus 450.000 clientes en todo el país.

La expansión prevista que implica un plan de inversión de aproximadamente 850.000 millones de pesos colombianos (USD 215 millones) hasta 2024, permitirá según el director ejecutivo de Telefónica Hispanoamérica, Alfonso Gómez Palacio un despliegue de fibra óptica a un ritmo sin precedentes en el país.