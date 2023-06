Por poco y los matan: los influencers que fueron víctimas de un paseo millonario en Bogotá

.Publicidad.

Julián Pinilla, el conocido ‘chico de la ruana’ es un influencer boyacense que cuenta con más de 1 millón de seguidores en TikTok. Resaltando la cultura y gastronomía de su tierra se ha ganado el corazón de sus seguidores. También el corazón de la creadora de contenido Gina Rivera, romance que inició no hace mucho con la propuesta que le hizo el boyacense a su actual pareja, romantico video que está en sus redes sociales.

No obstante, la felicidad no duró mucho, pues el pasado 24 de Junio, la pareja de influencers vivió una noche de terror al norte de Bogotá por tomar un taxi en la calle.

Cómo fue le robo que sufrieron Julián Pinilla y Gina Rivera

La pareja subió un video en su cuenta de instagram, explicando lo que sucedió. Todo inició cuando a las 12:30 de la noche salieron de un cumpleaños y tomaron un taxi. Tan solo 5 minutos de haberlo abordado, en los túneles de la autopista norte se subieron dos sujetos más al vehículo y empezó el robo. Los golpearon, los amenazaron y les vaciaron todas sus cuentas: “Duramos unas dos horas hasta que nos sacaron contraseñas, claves y tarjetas. No descansaron hasta que no nos dejaron sin un solo peso”, explicaron.

Pero ahí no terminó todo, pues después del violento hurto los dejaron a la deriva en el barrio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar. Donde fueron auxiliados por una taxista. Finalmente, quisieron compartir su experiencia para que no le pase a nadie y que se conozca esta modalidad de robo: “Queremos hacer esta denuncia pública porque no queremos que a nadie le pase esto, ya hicimos las respectivas denuncias y todo el tema legal. Pero queríamos compartir esto con ustedes, que nos ayuden a compartir este video para que sepan de esta modalidad de robo” comentaron en el clip. Donde muestran las trágicas imágenes de esa terrible noche.

