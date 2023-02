.Publicidad.

Durante la coronación de la nueva reina del Carnaval uno de los primeros invitados en el Romelio Martínez fueron los reguetoneros Zion y Lennox. Una vez se subieron al escenario algo pasó, el sonido sencillamente se destempló. Los bajos eran tan profundos que los sentía en el pecho, taladrándonos impiadosos. Dicen que así mató la Yakuza a Bruce Lee. Le metieron al lado de su casa en Hong Kong un músico que iba emitiendo unos sonidos para desnivelarlo y vaya que lo consiguieron. En esa época no existía el reguetón. Hubiera sido más fácil destruirlo. Fueron dos horas y media de literalmente una tortura. La gente se quejaba del chillido que hacían los altoparlantes. Fue realmente escalofriante. Fue tan escalofriante, sobre todo si eres un señor mayor de cuarenta años al que la inmovilidad de un viernes en la noche le ha sacado a flote su cinismo. Y quedamos tan destemplados que, apenas salió el Gran Combo, a la 1 de la mañana, ya no quedaba de nosotros y nos largamos al hotel. Al otro día había revancha.

A la revancha llegó hasta Verónica Alcocer y su círculo más íntimo de escuderos. No fue un día bueno para la primera dama en su desfile por la calle 73. Sus asesores, encabezados por la española Eva Durán, escogieron no ir por la calle 40 ya que ese es el lugar donde desfila la élite de la ciudad, es decir los allegados a la casa Char, sus enemigos políticos. Y sin embargo la cosa no salió bien. Se escucharon silbidos y algunas arengas en su contra. En Barranquilla la gente no se desvive por la Alcocer y eso que ha este desfile le metió ganas y tiempo. Llevaba más de una semana ensayando en la casa de Catalina Alarcón, prima de Armando Benedetti que en la Costa Atlántica oficia nada más y nada menos que como su chaperona oficial.

Para lavarse la tristeza Verónica Alcocer se fue al Romelio Martínez, al Metro Concierto. Su círculo íntimo llegó primero, Agmeth Escaff, Cielo Rusinque, Carlos Caicedo, una que otra influencer y el ministro del interior Alfonso Prada. Se sentaron en un palco frente a la tarima. El Gran Combo, quien repetía presentación, sacaba sus éxitos dirigidos por Rafael Itier, quien justamente ese día cumplía 97 años, 60 de ellos dirigiendo al grupo. Su intervención pasaba a un segundo plano porque los palcos de adelante presentaba la plana mayor del gobierno y de la prensa que ha fustigado con rudeza estos primeros meses. Néstor Morales tuvo que tragarse un sapo y sonrió para darle la mano a Verónica. Claudia Gurisatti, con su desparpajo caleño, la abrazo e incluso se vio a Jorge Alfredo Vargas hablando animadamente con Scaff recordando acaso los días felices que pasaron en Caracol Televisión. Incluso Miguel Polo Polo, dejándose llevar por el júbilo del whisky, aprovechó para con nobleza y amabilidad sacar a bailar a dos twitteras con las que vive agarrado. En Carnaval es el mundo al revés y todos somos hijos de una misma célula. Ojalá la capital fuera Barranquilla señores míos.

Si, nadie le hacía mucho caso al verano en Nueva York. Cuando terminaron su presentación estos salvajes, apareció un muchacho que se me pareció a Martín Elías, haciendo ruido y gritando. No, el vallenato no me gusta, pero descubrí que si lo veo en vivo me da miedo. Así que por fin apareció 4:40 y entonces nos volvimos a enamorar. Sesenta y cinco años tiene el rey de la bachata, pero parece el mismo muchacho largo –mide 1.90- que nos impactó en los años 80. El magnetismo es uno de los dones más envidiables y difíciles. ¿Cuántas canciones tiene Juan Luis? En El Romelio Martínez hizo un concierto de más de dos horas y todas fueron hit. La banda sonaba perfecta, suave, era reconfortante, como una especie de spa auditivo después de tantas horas de picó, sol y perreo constante. Y Juan Luis arriba, hablando del señor, a 25 mil personas que sólo querían rumbear pero que tomaban sus palabras con un respeto alegre, como si el que estuviera arriba no fuera un merenguero sino más bien el Papa. Aunque los papas no tienen el alma tan pura como Juan Luis.

Extasiada la primera dama dejó a un lado sus tradicionales hiperkinéticos movimientos a la hora de bailar y se dedicó a escuchar, a recordar quien sabe qué, y se dejó sanar el mal día que tuvo y creo que todos fuimos un poco mejores después de viajar a la región más profunda y hermosa de la felicidad con el pastor mayor. Los más jóvenes, una vez terminó el show del dominicano, se quedaron para ver a Wissin y Yandel y Peter Manjarrés y un poco de ruido. Los mayores, aporreados por el sol y las malas vibraciones, aprovechamos para irnos a descansar con la energía arriba. Ojalá la primera dama hubiera hecho lo mismo. De vez en cuando viene bien dormir.