Juan Daniel Oviedo, un académico que incomoda desde el DANE

Lo primero que viene a la mente al hablar de Juan Daniel Oviedo es el acento marcadamente bogotano de clase alta. La cadencia característica de los “gomelos” y “niños bien” de Bogotá es muy notoria en el director del Dane, e incluso desde sus tiempos como académico era un objeto de burlas. Ni siquiera seis años de universidad en Francia lograron quitarle ese tono que hoy día es la delicia de los imitadores en los programas radiales de humor.

Pero la verdad es que Oviedo es mucho más que su forma de hablar. Desde su llegada al DANE en el 2018 ha querido mostrar independencia del gobierno y con eso se ha ganado más de una confrontación. Hace poco terminó discutiendo con el Registrador Nacional, Alexander Vega, quien puso en tela de juicio las cifras del censo de población y abrió el debate: con cinco millones de colombianos de diferencia entre bases de datos, Vega aseguró que las bases del Dane no eran confiables frente al registro civil que tiene Colombia la Registraduría. La respuesta no se hizo esperar y Oviedo pidió todas las explicaciones posibles al registrador en vistas a las elecciones de 2022 donde esos cinco millones podrían hacer la diferencia.

Cómo si no fuera suficiente, a las 11:35 de la noche. del martes 9 de noviembre empezó un nuevo viacrucis. Un ingeniero del Dane recibió una alerta en su correo reportando la caída de uno de los servidores. Desde ahí todo se fue en picada: se borraron millones de datos confidenciales de la página, los correos y en general, los servidores de la entidad dejaron de funcionar. El ataque cibernético ya era un hecho y el hacker exigía el pago de 25.000 dólares para recuperar casi 230 terabytes de datos que quedaron en riesgo.

Aún es incierto el costo y las consecuencias, pero hoy quedará restablecida la página de la entidad luego de una semana caída. Oviedo ha encarado este drama que parece haberse vuelto común en el país entre hackeos reales y simulados. Pero la verdad es que no es el primer encontronazo desde su posesión: el acento de Oviedo le ha dado la visibilidad pública que no había tenido un director del Dane previamente, que incluyó una larga entrevista parodia con el humorista Alejandro Riaño en su personaje de Juanpis González compitiendo por cuál era “más gomelo”. Pero más allá de esos momentos de burla, en su trabajo se metió en la pelea de cuadrar el complejo censo de 2018 y responder por qué no habían aparecido casi cuatro millones de colombianos.

La respuesta fue airosa, a pesar de conflictos con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Soacha, Eleazar González, por discrepancias entre sus previsiones y las cifras del Dane. La pelea tenía mucha importancia: los datos de población son críticos para asignar recursos a las regiones. Al final el trabajo de Oviedo prevaleció sobre las discusiones políticas, se demostró que los colombianos eran 48.2 millones y las cifras del censo sirvieron para planear, entre otras, la atención a la pandemia.

También chocó con la formulación del PIB, reajustando las cifras de 2017 para acusar el impacto del IVA del 19% que se empezó a cobrar en ese año, y hasta retrasando dos semanas la publicación de las cifras. Empezó a correr el rumor de que era un “uribista con retrovisor”, que solo buscaba cambiar las cifras para hacer quedar bien a Duque. Nuevamente salió bien librado de la polémica, y durante la pandemia ha sido un funcionario bien posicionado en medio del descrédito del gobierno.

El trabajo de este economista en el Dane no es únicamente entregar cifras de inflación, sino de analizar las estadísticas de este país. Oviedo ha logrado hacer este análisis estadístico para asuntos tan disímiles como los intereses de los colombianos en la vacuna contra el covid, el acceso a las ayudas otorgadas por el Estado y el Pulso Social en medio de los paros de 2019 y 2021.

Oviedo nació en 1977 en Bogotá, y con solo 21 años ya había logrado el título de economista de la Universidad del Rosario. Fue elegido como colegial de la universidad en 1996, una beca prestigiosa y con mucho peso político dentro del centro educativo, que lo puso en la mira de una futura amistad poderosa: la vicerrectora y también economista María del Rosario Guerra.

En 1999 empezó con seis años de estudios de posgrado en la Universidad de Toulouse, en Francia, donde obtuvo dos maestrías y un doctorado. Este período de investigador lo llevó a analizar sectores como la regulación, políticas de competencia y organización industrial, desde donde se empezaba a notar un interés por el análisis de la situación económica que le sería muy útil en un futuro.

Volvió a Colombia en 2005 con sus títulos a dar clases en su alma máter, pero a los pocos meses de su regreso, el sector público lo empezó a llamar. El recién reelecto presidente Álvaro Uribe Vélez retiró a Martha Pinto de Hart del Ministerio de Comunicaciones y llamó en su lugar a Guerra. Al posesionarse, la flamante ministra contrató como asesor a Oviedo, quien empezó así una carrera mixta como académico y asesor público.

Trabajó con la ministra Guerra durante los cuatro años que permaneció en el que se convirtió en 2009 en el Ministerio de las TIC. Asesoró esa transformación y también brindó apoyo a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Autoridad Nacional de Televisión y la Superintendencia de Puertos y Transportes.

En esas asesorías conoció a casi todos los senadores de las comisiones económicas, entre ellos a Iván Duque, quien estuvo en la Comisión Tercera entre 2014 y 2018. Además, desarrolló su capacidad para dirigir bajo el rector de la universidad, José Manuel Restrepo: fue nombrado director de la Escuela Doctoral de Economía, y contó con una nutrida publicación académica apoyada en sus asesorías.

Cuando Duque ganó a Gustavo Petro en las elecciones de 2018 y empezó a armar su gabinete, presentó varios cargos de corte técnico, entre los que estuvo el de Restrepo como ministro de Comercio, Industria y Turismo. El nuevo ministro tuvo no poco impacto para proponer a Juan Daniel Oviedo como director del Dane, un cargo visible por la publicación de las cifras de desempleo e inflación, pero de un altísimo requisito técnico.

Después de tres años dirigiendo la entidad ha demostrado que tiene todas las cualidades técnicas para liderar una revolución al interior del DANE. Oviedo ya tiene listo un proyecto de ley para radicar en el Congreso con el que busca darle independencia total a la entidad. Para ello, pretende reformar la manera en la que se escoge al director, que actualmente es un cargo de libre nombramiento por parte del presidente. Su intención es que el director del DANE sea escogido de manera similar a como se hace en el Banco de la República, pero a partir de una convocatoria abierta y técnica. Además, se tendrá que fijar un periodo para cada director. Finalmente, Oviedo quiere más recursos con el fin de realizar censos más robustos y de manera periódica. Si lo logra, el DANE recibirá dinero del Presupuesto General de la Nación, un salto que el actual director quiere hacer para darle independencia total a la entidad.

