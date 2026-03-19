Entre aplausos y expectativas Jorge Senior tomó las riendas de Uniautónoma para los próximos cuatro años

Con seis de nueve votos, el filósofo Jorge Senior pasó de ser rector designado a rector en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe para el periodo 2026-2030

En un acto solemne cargado de simbolismo institucional, el filósofo e investigador Jorge Enrique Senior Martínez asumió oficialmente la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma) para el periodo 2026-2030. El evento, que reunió a miembros del Consejo Superior, directivos, docentes, estudiantes, egresados, amigos y familiares, tuvo lugar en el Planetario de Combarranquilla, escenario que acogió esta significativa ceremonia para la comunidad universitaria.

La posesión marca la culminación de un proceso que inició el pasado 9 de marzo de 2026, cuando el Consejo Superior de la institución eligió a Senior Martínez con seis de los nueve votos posibles, respaldando así su continuidad al frente de la universidad. Hasta ese momento, el académico había ejercido el cargo desde marzo de 2024 por designación directa del Ministerio de Educación Nacional, en un contexto de transición y estabilización institucional tras periodos complejos para la Uniautónoma.

En el mensaje compartido por la cuenta oficial de la universidad en Instagram (@uniautonoma), se destacó el carácter trascendental del momento: “Hoy vivimos un momento significativo para nuestra institución. El rector Jorge Senior Martínez tomó posesión oficial de su cargo para el periodo 2026–2030, en un acto que reunió al Consejo Superior, directivos, representantes de la comunidad universitaria, amigos y familiares. Seguimos construyendo, juntos, el futuro de nuestra alma mater”.

La publicación, acompañada de imágenes del evento, generó reacciones positivas entre la comunidad, con comentarios que resaltaron la “continuidad y sostenibilidad” de su gestión, felicitaciones por su liderazgo y expectativas de que continúe la “recuperación integral” de la universidad.

Jorge Senior Martínez, filósofo de la Universidad del Valle y magíster con amplia trayectoria en gestión educativa, ciencia y tecnología (más de 30 años de experiencia), ha enfatizado en sus declaraciones públicas su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la Uniautónoma. Tras su elección, reafirmó su dedicación al proyecto institucional, enfocándose en consolidar la estabilidad, ampliar y fortalecer la oferta académica, recuperar la confianza de toda la comunidad universitaria y avanzar en la modernización de la infraestructura y los procesos.

La posesión representa un hito en la historia reciente de la Universidad Autónoma del Caribe, una de las instituciones de educación superior más importantes de la región Caribe colombiana. Con este respaldo mayoritario del Consejo Superior, Senior Martínez pasa de ser rector designado por el Ministerio a rector en propiedad, elegido democráticamente por los órganos de gobierno universitario.

La ceremonia no solo simbolizó la asunción formal del cargo, sino también el inicio de una nueva etapa que, según las autoridades universitarias, estará marcada por el trabajo conjunto de toda la comunidad para seguir posicionando a la Uniautónoma como un referente en formación de calidad, investigación e impacto social en el Caribe colombiano.

La institución y su nuevo rector (reelecto) coincidieron en el mensaje central del día: la construcción colectiva del futuro de la universidad. “Seguimos construyendo, juntos”, se lee en la comunicación oficial, un lema que resume la expectativa de continuidad, fortalecimiento y progreso para los próximos cuatro años.

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