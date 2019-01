Juan Angola, el caño que nos roban en Cartagena

Después de dos siglos de haber logrado su independencia de la corona española y de haber soportado innumerables ataques por parte de piratas extranjeros, la ciudad de Cartagena ha sido nuevamente asediada, pero esta vez no por un gobierno extranjero, sino por la desidia y el abuso de una parte de su ciudadanía y por visitantes temporales y permanentes que han aprovechado el nicho dejado por la autoridad, para hacer lo que le ha dado su gana en la “fantástica”.

Uno de los casos recientes en los que se hace manifiesta la falta de autoridad, así como de conciencia y valor ciudadano, es el que atañe a la lamentable situación ambiental en la que actualmente se encuentra el caño Juan Angola, un ecosistema acuático ubicado al noroccidente de Cartagena, del cual se han denunciado desde hace más de diez años, los impactos generados por la invasión de sus laderas por parte de constructores inescrupulosos. Situación que ha contribuido con la pérdida de cobertura del manglar, y con ello al desplazamiento de animales como las aves, reptiles y mamíferos. Igualmente ha sido denunciado en la prensa local, por líderes comunales y organizaciones no gubernamentales, el vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, así como la constante acumulación de residuos sólidos, que recientemente ocasionó el cierre de una de sus secciones (figura 1).

Figura 1. Ubicación del Caño Juan Angola. En la parte derecha de la figura se evidencia el impacto de la invasión y disposición de residuos sólidos en el caño. Fotografías, cortesía de Andrés Felipe Hernández Amín.

El hecho de que se haya presentado el cierre del caño resulta muy grave, debido a la función que este ejerce como puente de comunicación entre dos de los principales ecosistemas acuáticos costeros de la ciudad; la Ciénaga de la Virgen (de Tesca) y la bahía de Cartagena. Estos ecosistemas además de intercambiar agua a través del caño Juan Angola, también canjean animales acuáticos, entre los que se destacan, peces, crustáceos (camarones y cangrejos) y moluscos (caracoles, ostras y mejillones), los cuales juegan un papel importante en el mantenimiento de las funciones ecosistémicas, como se describe en la figura 2.

Figura 2. Importancia de la biodiversidad asociada al caño Juan Angola. Fuente: Juan Carlos Valdelamar Villegas.

El impacto negativo que se puede generar sobre las especies de animales que habitan en el caño Juan Angola, no solo repercute en las condiciones ecológicas y ambientales del ecosistema, sino que también, en la salud de los habitantes de las zonas cercanas, debido a la pérdida potencial de funciones ecosistémicas, como el control de plagas, roedores, vectores de enfermedades (mosquitos) o de algas capaces de liberar toxinas en el aire, entre otras afectaciones a la salud humana cuyo origen esté directamente relacionado con inadecuadas condiciones ambientales.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, no queda más que implorar a las autoridades de la ciudad, que con la misma celeridad con la que actúan frente a los vendedores ambulantes ubicados en el centro de la ciudad, también lo hagan en el extramuro con aquellas situaciones de mayor gravedad, como lo es el robo de nuestros ecosistemas y del derecho a un ambiente sano. Recordemos lo sabiamente expresado por el maestro Carrizosa Umaña, ¡los recursos de hoy son el bienestar del mañana!

