Globalización sí, pero no así

Según algunas definiciones la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.

Ahora bien, el problema de la globalización económica es que se ha querido implementar solo parcialmente mediante la apertura de los mercados de los países subdesarrollados, lo que conduce a la destrucción de sus economías, que no se encuentran listas para competir contra economías maduras y fuertemente subsidiadas en los países desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos proclama la globalización pero solamente para aquellas industrias y productos con los cuales pueden competir globalmente. Por su parte, para aquellos productos con los que no pueden competir con otros países otorgan subsidios enormes a su producción, de manera que ocurre el dumping, la exportación de productos subsidiados que compiten de una manera desleal con los productos no subsidiados de otros países que los producen a menor precio. Este es el caso de los productos agrícolas de los Estados Unidos que se producen a alto precio en ese país pero que se pueden vender a bajo precio gracias al dumping.

Una globalización justa es aquella donde las relaciones comerciales con unos estados producen déficit pero se produce superávit con otros estados de modo que la suma total de superávits y déficits debe ser cercana a cero. Esto es lo que no entiende Estados Unidos en su relación con China. Estados Unidos tiene superávit con muchísimos países incluyendo países subdesarrollados, pero no acepta tener déficit en su balanza comercial con china; esto es lo que se llama una actitud deshonesta ante la globalización

Una verdadera globalización debe implicar no solamente el libre flujo de capitales y bienes sino también de personas, lo que neutralizaría los efectos perversos de la globalización que hacen que los capitales y empresas viajen de un país a otro hasta que encuentran aquel que, por necesidad, les ofrece las condiciones más regaladas con el fin de obtener algunos recursos para sus empobrecidas economías. La globalización también debería implicar una regulación internacional de las inversiones de manera que no salgan perjudicados, como ahora, los países más pobres en beneficio de los más poderosos o de las corporaciones multinacionales.

La globalización sería excelente si se eliminaran las fronteras entre los países de manera que cualquiera pudiera viajar a cualquier sitio sin visas buscando el clima, el idioma y la idiosincrasia que más le guste. De esta manera los salarios y los niveles de vida en todo el mundo se nivelarían, podríamos tener un salario mínimo mundial y no existirían países explotados y explotadores. Casi no existirían guerras ni invasiones, ni gasto militar y el gasto social aumentaría; se acabaría el hambre en el mundo y disminuiría la mortalidad infantil. Todas las empresas podrían vender sus productos en diferentes zonas del mundo sin llenar montañas de papeles y aquellos podrían llegar más baratos y frescos.

Así mismo, no habría necesidad de brindar subsidios a industrias ineficientes y cada zona del mundo se dedicaría a producir y hacer lo que hace mejor sin temor a depender de un solo producto y que le pase lo que a Venezuela ahora. Se acabarían los ejércitos, las aduanas, muchas profesiones como soldados y una enorme cantidad de burocracia (en embajadas y consulados), que entrarían al aparato productivo. Se simplificaría el sistema bancario y quizás podríamos tener una sola moneda mundial con lo que también la devaluación desaparecería. La inflación y el incremento de precios de los productos podría también desaparecer y, aún, podría revertirse pues al no imprimir más dinero y aumentar la producción por las razones que di los productos se volverían más baratos y tendríamos todos más poder adquisitivo incluyendo aquellos cuyos productos disminuyeron de precio pues serían compensados por mayores producción y ventas. Al existir un solo gobierno mundial, sería mucho más fácil disminuir la corrupción porque habría un más fácil seguimiento a la administración, la cual, sería más sencilla por la desaparición de las fronteras, ejércitos y mucha parte de la burocracia.

En cuanto a ciencia y tecnología, al no haber fronteras, se incrementaría el traspaso de tecnologías entre los continentes lo que aumentaría la investigación y mejoramiento de la producción. Todo esto incrementaría el nivel de vida de los seres humanos a niveles nunca vistos.

Lamentablemente los países desarrollados defienden una “globalización” ajustada a sus intereses que consiste en poder invadir a ciertos países con sus productos subsidiados mientras exigen el retiro de subsidios y protecciones arancelarias de los países en vía de desarrollo y practican el “divide y vencerás” al imponer las fronteras entre los países.

