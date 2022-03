Jorgito C, el canalla que torturó a Amaranta Hank

.Publicidad.

Amaranta Hank es una de las figuras más interesantes de la farándula nacional. Mitad escritora, mitad estrella porno, fue, antes de haber posado para la Revista Soho en enero del 2015, directora de la Feria del Libro de Cúcuta. Una amante de escritores como Bukowski y amiga de eminentes intelectuales como Daniel Samper Ospina.

Poco antes de volverse famosa Amaranta tuvo una relación Jorge C. Ella no tenía trabajo y dependía económicamente de él. Como tantas otras mujeres esa dependencia se le convirtió en una pesadilla.

Con su estilo descarnado y brillante, Alejandra Omaña -nombre real de la actriz- decidió desahogarse en twitter:

Vamos pues: Jorgito era un calvito que conocí en Cúcuta en unas vacaciones navideñas. De una familia "prestigiosa" de Cúcuta, profesor de la Universidad Externado. Tremendamente bien vestido y muy bien hablado. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Lo conocí cuando pensaba irme a estudiar edición de texto en Argentina, pero al ver qué habíamos hecho tanto match, decidí quedarme en Colombia y a los pocos meses empezamos a compartir apartamento en Bogotá. Él: lo que cualquier mujer deseaba: un hombre culto y divertido. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Pasados quizás dos meses, yo salí posando en Revista Soho por el ascenso del Cúcuta Deportivo. Unos días después de la publicación de las fotos, mis redes sociales empezaron a crecer demasiado. Mi nombre estaba en medios como "La periodista que se desnuda por su equipo" — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Esto no le gusto a Jorgito. Empezó a encerrarse en el baño con mi celular, para bloquear a cualquier hombre que me escribiera por interno y que pareciera una amenaza a su hombría. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Luego, empezó a gritarme, desafiante, a dos centímetros de mira cara, que las personas se acercaban a mí por mis tetas. Que nunca nadie se acercaba a mí por mi corazón, mis ideas, sino mis tetas, que para él eran lo único que tenía valioso como persona. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Como yo estaba sin trabajo, tenía que salir constantemente a entrevistas. Pues bueno, Jorgito decidió que yo no podía maquillarme para ir a las entrevistas de trabajo. También decidió que no podía llevar escotes. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

La cosa se puso tensa, mis crisis de ansiedad volvieron, intenté suicidarme por la presión que sentía. Y bueno, Jorgito decidió que era bueno cerrar la puerta con llave y no dejarme salir cuando yo decidía que ya quería irme. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Cuando debía irse de viaje por trabajo de la universidad, se aseguraba de decirme que todo estaba bien entre nosotros dos y que él iba a cambiar. Entonces yo me quedaba encerrada en casa, esperándolo. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Varias veces lo pillé y bueno, ante mi confusión les escribí cosas feas a ellas por redes. Me excuso. (Si lees esto y te escribí en ese entonces, lo siento mucho. Estaba en un infierno y no sabía cómo actuar). — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Se encerraba a drogarse en el baño y le decía a su mejor amigo y sus padres que nunca más se había drogado. Y me ponía a hacerle sus ensayos de maestría. (O sea que hice una maestría, es solo que no estoy titulada) — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Un día le escribí a una ex de él para preguntarle si con ella había sido así y sí: básicamente me dijo que corriera de ahí, que su mamá había estado muy grave de salud porque él había sido tan dañino con ella que la señora se había enfermado de verla sufrir. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Entonces decidí irme. Pero no me quería dejar. Cerró la puerta con llave. Grité para que los vecinos me escucharan, pero me tapó la boca con fuerza. Entonces agarré un vaso de cerveza y le pegué en la cabeza. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Los vecinos llamaron a la policía que me ayudó a salir de ahí. Un vecino me llevó a casa de un amigo con quién ya había acordado me iba a quedar. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Un día me decía que íbamos a ser una familia juntos, que me iba a apoyar y que iba a trabajar por el bebé, y otro día me decía que me iba a lanzar por las escaleras para que abortara. Fue tanta la presión, el llanto y la desesperación, que el aborto ocurrió solo. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Pasé tres días en cama sangrando, comiendo pan y coca cola porque no tenía dinero para más. Él hizo una fiesta en su casa con sus amigos de drogarse. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Entonces lo dejé ir al nuevo apartamento donde me alquilaban la habitación del servicio, y mientras yo cocinaba mi desayuno, él pasó a la habitación a dejarme la bolsa. Eso fue a las 8:00 am, antes de irse a su trabajo. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Cuando acabé de hacer mi desayuno me fui a la cama a trabajar en el computador. Pasaron casi 4 horas cuando miré al fondo de la pared y había una calva asomándose. Jorgito lleva todo ese tiempo ahí parado observándome. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022

Fingió que había salido, tiró la puerta pero en realidad se quedó ahí dentro. Yo me desplomé en la cama, me quedé sin movimiento del cuerpo, aunque sabía lo que estaba pasando. Cuando me vió así se asustó y se acercó a ayudarme. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) March 10, 2022