Jorge Iván Ospina le ganó la pelea al funcionario de Emcali que intentó revocarlo

Jorge Iván Ospina salió ileso del proceso que llevaban los comités de revocatoria en su contra tras su actuación para contrarrestar los efectos de la pandemia y Paro Nacional. Las dificultades en la negociación contra los manifestantes que bloquearon durante dos meses Puerto Resistencia, Paso del Comercio y Siloé, fueron un impulso al proceso de revocatoria del alcalde. Los comités trabajaron durante cinco meses pero el Consejo Nacional Electoral anunció que se venció el plazo el pasado 3 de noviembre para que entregaran las firmas que se necesitaban para iniciar el proceso contra el alcalde.

Cali Primero el comité más importante e influyente, logró 75.500 firmas y no alcanzó a recoger las 90 mil firmas que necesitaban. Harold Viáfara, funcionario de Emcali desde hace 30 años, lideró este comité que logró recolectar el mayor número de firmas frente a los otros tres. Además, es presidente de la Unión Sindical de Emcali (USE) lo que causó divisiones al interior del sindicato que se debatía entre los apoyaban la revocatoria y los que la veían como un tema politiquero. Pese a los esfuerzos de Viáfara, no alcanzó a darle la pelea a Ospina.

Por su parte, Viáfara no pedirá prorroga, a diferencia de otros comités como Decide que le han pedido al Consejo Nacional Electoral ampliar el tiempo establecido ya que tampoco alcanzaron a recolectar las 90 mil firmas.

