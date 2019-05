Jon Snow a punto de ir al manicomio

El actor Kit Harington “Está en la clínica principalmente por estrés y agotamiento y también por el alcohol”, aseguró un amigo del actor. Según la revista Page Six el actor lleva casi un mes en tratamiento en una exclusiva clínica de Connecticut en Estados Unidos. El actor inició un tratamiento contra el estrés y la adicción al alcohol semanas antes de que ‘Game of Thrones’ emitiera el último episodio.

No es la primera vez que el actor habla de su salud mental y los problemas que esta representa, ya antes le había dicho a Variety que no estaba viviendo los mejores momentos de su vida, y que “Sentía que tenía que sentir que era la persona más afortunada del mundo cuando, en realidad, me sentía muy vulnerable. Tuve un momento inestable en mi vida, como creo que mucha gente tiene en la veintena”.

Publicidad

Otros actores de la tan aclamada serie también aseguraron haber pasado por problemas de salud mental en consecuencia de la fama, estos fueron Maisie Williams y Sophie Turner.