Creció siendo guerrillero y comunista de raza. Su abuelo, Roque Molina, a quien le decían “el diablo”, le contaba viejas historias, pues fue uno de los sobrevivientes del bombardeo con Napalm en Marquetalia.

Para Gener García Molina, más conocido como John 40, su abuelo era una especie de ídolo. A los 20 años se metió al frente 40 de las FARC por convicción y después de 40 años, es un poderoso y rico criminal.

Uno de los guerrilleros que estuvo bajo su comandancia, afirma haberle llevado veinte bultos llenos de billetes de 100 dólares producto del narcotráfico. Sobre este negocio, aprendió todo de la mano del Negro Acasio, comandante del Bloque Oriental, y cuando fue abatido por el ejército, John 40 lo reemplazó.

Como comandante se dedicó al terrorismo, el secuestro, la desaparición forzada y el narcotráfico. Al Frente que dirige, le puso Acasio Medina, el nombre de su maestro en armas. Nunca creyó en la paz y en el 2016, cuando estaba a punto de firmarse el Acuerdo entre las Farc y el gobierno Santos, se reunió en las selvas de Guaviare con Iván Mordisco y juntos, fundaron lo que hoy se conoce como las disidencias de las Farc.

No perdió del todo su relación con las Farc. De hecho, él fue quien lideró el escape de Iván Márquez y Jesús Santrich a Venezuela en 2019. Una vez en territorio venezolano, Jhon 40 estuvo en la reunión en la que se cuadraron las alianzas para fundar la ‘Segunda Marquetalia’. No estuvo interesado, pues su lucha ya no era política. La visión de Jhon 40 es distinta y su proyecto es conquistar un corredor entre Ecuador y Venezuela para el tráfico de armas y droga. Quiere seguir traqueteando. Por eso, después de la caída de Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, John 40 es el segundo al mando de la Segunda Marquetalia, sólo superado en jerarquía por Iván Márquez.

En Calcara (Orinoco) se reunieron con los comandantes disidentes. El 24 de enero de 2019 se encontraron con Gentil Duarte, grupo al que pertenecía John 40, rápidamente cambió de brazalete y se unió al grupo liderado por Márquez. A los campamentos de John 40 llegaron Pablito y Lenin, delegados del ELN, acompañados por 70 guerrilleros el 7 de febrero del 2020 buscando unirse a la Segunda Marquetalia y establecerse en Venezuela.

John 40 estaba al mando de 300 guerrilleros. Buena parte de ellos, según dijo en una investigación Caracol, eran venezolanos. Incluso, hay videos de que el Frente Acasio Medina, de la Segunda Marquetalia, ha hecho proselitismo a favor de Nicolás Maduro.

La fortuna de John 40 no sólo se debe al narcotráfico, sino que es dueño de cerca de cincuenta minas de oro en la frontera con Venezuela, sobre todo en el municipio Sucre, en donde se volvieron expertos en la explotación de minerales como coltán.

Los ríos de Guainía y Vichada los transformaron en autopistas por donde mueven toneladas de oro, coltán y coca. Parte de este material, llega a lugares tan remotos como Kazajistán y aparte de explotarlo, John 40 extorsiona a los mineros artesanales a punta de gramos de oro.

Estrafalario y excéntrico como buen traqueto, John 40 no repara a la hora de hacer fiestas. Los campamentos que tenía bajo su mando eran distintos a todos los demás. Su característica eran las rumbas despiadadas que terminaban en orgías con mujeres que García Molina mandaba a traer desde ciudades lejanas en camionetas cargadas de botellas de whisky, lechonas y altoparlantes con música norteña que le llegaba a las entrañas.

Sin dejar de rumbear, John 40 ha extendido su influencia. Su base de operaciones sigue siendo Venezuela. Pero, con una ‘guerrillerada’ cada vez más creciente y una fortuna transnacional, va a ser difícil que puedan convencerlo para entrarle con ganas e interés a la paz total.

