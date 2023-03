Las chanfas que consiguieron los ministros de Iván Duque

Estudiar, enseñar, recoger firmas y eso sí, no dejar de facturar es lo que están haciendo algunos de los funcionarios del gobierno de Iván Duque, ocho meses después de concluir el mandato. y cuando se inicia el proceso para elegir alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y diputados en todo el país.

El expresidente Duque está viviendo en Washington y está dedicado a temas de cambio climático pero su principal compromiso laboral está con el centro de pensamiento The Wilson Center. Además, participa en el proyecto ‘Latinoamérica 5K’ y en el programa de Liderazgo Transformacional de la Escuela Blavatnick de Gobierno en la Universidad de Oxford.

Su jefe de gabinete y mano derecha en la presidencia, María Paula Correa, consiguió un puesto como Jefe de Relaciones Públicas corporativas de Libra Group, conglomerado global con negocios en hotelería, aviación, energía y sede principal en New York. Correa trabaja desde Miami y Bogotá.

Más arriba de Miami, en Nueva York, está instalado el ex ministro de minas Diego Mesa quien regresó a la academia como profesor invitado en la Universidad de Columbia, vinculado al Centro de Política Energética Global y trabaja en temas de transición energética y política climática.

I’m very excited to join @ColumbiaUEnergy as a Distinguished Visiting Fellow. I look forward to collaborating with @JasonBordoff and all the great staff, faculty, scholars and fellows at the Center on Global Energy Policy working on energy transition and climate policy issues. https://t.co/lkaa3EjUVv

— Diego Mesa (@DiegoMesaP) February 27, 2023