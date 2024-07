Está en la Copa América, es el juvenil colombiano más caro de la historia y ofertaron €41 millones por él

Para nadie es un secreto que algunos de los futbolistas de la selección Colombia que están defendiendo los colores del país en la Copa América se van a pegar una buena cotizada finalizada la cita continental. Futbolistas como Jhon Arias o Richard Ríos pueden tener destino europeo, así como James Rodríguez, quien es considerado el mejor jugador del certamen. Los tres han sido protagonistas; pero, en contravía de eso, hay otros jugadores que, aunque no han jugado mucho, sí han despertando el interés del fútbol mundial y uno de ellos es Jhon Jáder Durán, el delantero récord de la tricolor que podría ser nuevo futbolista del West Ham United.

Según lo reveló hace algunos días el famoso periodista italiano Fabrizio Romano, quien es experto en el marcado de fichajes europeo, el club inglés hizo una oferta a Aston Villa para hacerse con los servicios del joven delantero colombiano. En su cuenta de X, el comunicador aseguró que "West Ham ya ha presentado más de una oferta por Jhon Durán al Aston Villa. Entiendo que la última está alrededor de 35 millones de libras (aproximadamente 41 millones de euros) más una cláusula de venta del 10%", además de confirmar que los términos personales ya están acordados con el goleador, por lo que solo falta la decisión del club villano.

🚨⚒️ West Ham have already submitted more than one bid for Jhon Durán to Aston Villa.



Understand last proposal currently worth around £35m plus 10% sell-on clause.



Negotiations underway, personal terms already agreed with Durán. 🇨🇴 pic.twitter.com/hFlBslREUP