Jessica Cediel reveló las claves para levantarla

En esta entrevista la presentadora contó cómo está su corazón y la cantidad de pretendientes que tiene en fila pero que aún no cumplen sus expectativas

Su relación más duradera fue con Pipe Bueno, y desde que eso terminó han pasado casi cinco años, donde el cantante ha logrado establecer una relación sentimental, hogar y hasta hijo. El éxito profesional de Jessica Cediel brilla por sí solo, nade niega que desde el primer día que los televidentes la vieron nunca la olvidaron, y durante más de una década la presentadora lo ha demostrado. Sin embargo, su suerte en el amor es totalmente diferente. A pesar de su buen corazón, buenas intenciones, belleza innegable y cuerpo envidiable, los hombres que han pasado por su vida no han valorado la mujer que tienen en frente, o simplemente como ella lo ha afirmado, no sabe elegir. Cuando en varias ocasiones ha pensado que encontró el amor de su vida, es el mismo amor el que le da una sacudida y la despierta de su supuesto cuento de hadas.

Por eso es que la vida la volvió más selectiva y hasta exigente con su corazón, en esta entrevista nos contó las claves que los hombres necesitan para conquistarla, "auténticos, me gusta una persona que sea trabajadora, alegre, que sepa bailar, caballeroso, que me respete como mujer y que me de mi lugar". Aquí el video:

