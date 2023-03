¿Le pesa haberse casado? Jessi Uribe reveló que se echó a medio país encima por culpa de Paola Jara

.Publicidad.

Desde el inicio de su relación, Paola Jara y Jessi Uribe han sido blanco de críticas, esto porque el cantante de música popular estaba casado cuando conoció a la antioqueña. Muchos de los seguidores del bumangués no le perdonan su separación y su posterior casamiento con la también cantante.

Vea también: El afán de Jessi Uribe de tener hijos con Paola Jara

-Publicidad.-

La pareja se dio el sí después de casi dos años de relación, los cuales estuvieron empañados con rumores de infidelidad y malos comentarios.

Recientemente, en una entrevista para un medio colombiano Jessi Uribe reveló cómo superó las críticas en su momento y como aún hoy en día sigue superando los señalamientos de quienes dicen ser sus seguidores.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JESSI URIBE (@jessiuribe3)

El entrevistador le preguntó al cantante de música popular que era la cosa más loca que había hecho por amor. A esto, el intérprete de ‘Dulce pecado’ reveló que lo más grande que ha hecho por el cariño de alguien es ganarse el odio de las personas.

“Me eché al país encima, por ser feliz, por amor, por enamorado, pero feliz porque Dios sabe cómo hace las cosas con uno” respondió.

Después el entrevistador le preguntó por cómo procesaba hoy en día los malos comentarios que recibe. “Ni me importan. Le pongo cuidado a las cosas bonitas y a lo malo no le presto atención porque me lleno de rabia, pero no les miento, yo bloqueo a las personas”, aseguró el cantante.