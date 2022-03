Jean, el venezolano que trabaja de pelos en Colombia

Por: Iván Meneses |

marzo 11, 2022

Hace más de seis años, la crisis económica en Venezuela obligó a la mayoría de sus habitantes a emigrar hacia otros países de Latinoamérica.

Colombia es uno de esos países que le ha abierto las puertas a aquellos emigrantes venezolanos que llegaron con la ilusión y esperanza de trabajar para salir adelante y así poder ayudar a sus familias que se quedaron en el país vecino. La mayor parte de ellos trabaja en la informalidad, vendiendo dulces, agua, bebidas energizantes, tintos y pidiendo limosna en las esquinas o semáforos. Según vemos en los noticieros, algunos venezolanos se dedican al hurto o extorsión. La minoría de ellos tienen un empleo formal en almacenes de ropa, tiendas de barrios, casas de familia, en barberías, entre otros.

Este último es el caso de Jean Daniel Ferrebuz, un joven de 21 años de edad que dejó su natal Maracaibo, Venezuela, hace tres años a buscar estabilidad laboral en Barranquilla (Colombia), y poder ayudar a su familia, en especial a su señora madre.

Ferrebuz se dedica a cortar el cabello a hombres y niños en la barbería Adonai, ubicada en el barrio alto de los Robles en Soledad, Atlántico. En una entrevista que le hicimos nos contó que desde siempre le había gustado el arte de ser barbero. Jean vive solo y en un apartamento en arriendo que está en la segunda planta del lugar de su trabajo.

“Fue muy difícil adaptarme a un país desconocido, porque uno deja atrás a su familia, a sus amigos y todo”, sostuvo el joven venezolano.

Cuando le preguntamos cuál es la situación actual de Venezuela, nos respondió que sigue siendo la misma: no hay gasolina, se carece de transporte, el dinero no alcanza para hacer mercado que dure uno o dos meses y en el peor de los casos no hay plata.

Nuestro amigo, Jean Ferrebuz, está agradecido con Dios, con el gobierno de Colombia, con las personas que le brindaron apoyo, extendiéndole una mano amiga y, principalmente, le agradece al señor Javier, conocido como “Javi”, quien le abrió las puertas de su barbería, brindándole su confianza y amistad desde que llegó al país.

Pero Jean no labora solo en la barbería Adonai. Tiene como compañeros a dos compatriotas de él y algunos son colombianos.