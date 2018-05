Jardín Botánico busca volver a germinar en Montería

Numerosos comentarios en los que se apoya la iniciativa para revivir el proyecto del diseño y creación de una Jardín Botánico en Montería he recibido luego de mis dos últimas publicaciones sobre el tema. Una de esas voces destacadas es la del fundador y presidente del Jardín Botánico del Quindío y presidente , desde 1996, de la Red Nacional de Jardines Botánicos (RNJB) Alberto Gómez Mejía, quien al igual que el científico Álvaro Cogollo Pacheco, vinculado al Jardín Botánico de Medellín, han manifestado su disposición para sacar adelante la iniciativa. El doctor Gómez Mejía, con quien también estuve en contacto, me explicó en forma magistral que el proyecto del Jardín Botánico de Córdoba fue planteado en 1998 por el entonces Viceministro de Ambiente Fabio Arjona. En ese entonces le asignaron casi $500 millones del Fondo Nacional Ambiental, pero no se pudo concretar por dificultades con un terreno, que la Gobernación de Córdoba creía que era de su propiedad, al parecer en la zona de influencia de Sierra Chiquita.

En este proyecto inicial trabajó intensamente el entonces vicerrector de la Universidad de Córdoba, Hugo Iguarán Cotes, quien consideraba el jardín de enorme importancia científica y ecoturística para la región. Abro paréntesis, para recordar que el profesor Iguarán fue asesinado por el paramilitarismo el 10 de septiembre de 2000.

Unos años después, el doctor Alberto Gómez Mejía fue invitado, como presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos, a visitar un nuevo terreno, pero lamentablemente tampoco se pudo concretar nada. Las últimas aproximaciones para el Jardín Botánico y Zoológico de Córdoba se hicieron en 2012 con el alcalde de entonces Carlos Eduardo Correa, quien nunca respondió a la propuesta de la RNJB. El doctor Gómez Mejía considera ideal vincular al nuevo proyecto al doctor Álvaro Cogollo Pacheco, quien en su concepto también es uno de los botánicos más destacados del país y quien conoce la gran diversidad de la flora de esta región de Colombia.

También desde la academia se escuchan voces autorizadas como la de José David Hernández Sandoval, magíster en arquitectura, con énfasis en sostenibilidad, y jefe de programa de Arquitectura de la Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm, quien señala que un Jardín Botánico sería para Montería de una importancia enorme porque mejoraría el ambiente urbano y por tanto la calidad de vida de los habitantes; para él la ciudad sería un sistema integrado en lo urbano y lo ambiental, porque se promovería la conservación, la investigación y educación en el contexto de la biodiversidad de la flora nativa y exótica, y la ciudad sería un centro de dispersión de distintas especies a otros lugares, ya que es un proyecto que permea ambiental y biológicamente a la ciudad desde el concepto de lo que debe ser una verdadera ciudad verde.

A su turno, el profesor Enver Ramírez Lobo, líder del grupo Arqunidos, confirmó que actualmente la Universidad adelanta cuatro proyectos para participar en la convocatoria del XI Concurso Alacero de Diseño en Acero para estudiantes de Arquitectura. Para ello, los estudiantes desarrollaron estudios sobre los diferentes ecosistemas urbanos ecológicos de Montería, el cual —dijo— varía dependiendo del tipo de suelo y la morfología de la ciudad; además, ya tienen las características de árboles y arbustos nativos propia de cada sector.

De modo que las condiciones anímicas empiezan a reactivarse, para revivir el proyecto, pues se cuenta con el apoyo de la RNJB, así como del Álvaro Cogollo Pacheco, del Jardín Botánico de Medellín, y de la academia; y todo esto lo dota de sentido y lo hace merecedor de nuestra atención; el hecho de que en todos esto años el gobierno municipal se haya olvidado del proyecto no significa que no se pueda reactivar y realizar.

