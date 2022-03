James se arrepiente de haberse ido a Catar: ahora sí quiere volver a jugar en Europa

.Publicidad.

James Rodríguez sufrió varios golpes duros en cuestión de semanas en el 2021. Se estaba recuperando de lesiones musculares para estar listo de cara a la Copa América pero fue descartado por Reinaldo Rueda, razón por la que armó un escándalo ya que, según él, estaba en forma para jugar con Colombia.

Decepcionado, se propuso entrenar con más intensidad que nunca para iniciar como un tiro la nueva temporada en el Everton, pero ahí llegó el segundo golpe: Ancelotti se iba al Madrid y en su reemplazo llegaba Rafa Benítez. El español, con quien James ya vivió un calvario en España.

-Publicidad.-

Lo de Benítez con James es personal y parece que, tantos años después, el técnico no lo ha superado. Una de sus primeras órdenes en el Everton fue decirle a James que se buscara equipo porque no iba a contar con él y ya no faltaba mucho tiempo para cerrar el mercado. Al final, la única opción que terminó encontrando fue en el Al-Rayyan de Catar, donde ha vuelto a anotar goles y asistencias pero en una liga mediocre.

El mismo James reconoce que no es la mejor liga del mundo, y en una nueva transmisión en su canal de Twitch dijo que estaría dispuesto a volver al Everton si allá lo quisieran de nuevo.

Publicidad.

James Rodríguez sobre el Everton: "Bueno no se eso sería dentro de una posibilidad porque no, si ellos quieren estaría totalmente abierto eso el tema es que quieran y quiera el club. Yo no tuve ninguna problema con nadie antes salí bien". pic.twitter.com/DAEO2Mxu35 — DANY (@Mugdany) February 27, 2022

"Si ellos quieren estaría totalmente abierto. Yo no tuve ningún problema con nadie y salí bien", son unas palabras que no diría si Benítez estuviera todavía dirigiendo. Pero al español le fue tan mal que soló duró 6 meses en el cargo, antes de que lo echaran por Frank Lampard. Seguramente el exjugador del Chelsea si le daría cabida a James en el equipo si todavía siguiera allá.