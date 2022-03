Estalla la rusa de RT: no se aguanta un ataque mas

La desinformación ronda el conflicto de Ucrania ha sido una constante. Mentiras vvan, mentiras vienen. Hoy por ejemplo se descubrió que Miss Ucrania no tuvo ninguna participación en el conflicto ni se vistió de soldado como lo hicieron ver algunos miembros. Lo mismo pasa del lado de Putin. Para los simpatizantes de izquierda en Latinoamérica RT es un medio confiable. En su fanatismo le perdonan evidentes pifias, algunas malintencionadas, como esta: '¿Impunidad neonazi en Ucrania? ¿Invento de Rusia o verdad incómoda?', en donde intentan mostrar al presidente ucraniano, quien es uno de los pocos presidentes judíos de Europa, como antisemita y nazi radical al igual que sus simpatizantes que ven cada vez más cerca la posibilidad de pertenecer a Europa. Sin embargo esta información es alza.

La presentadora de esta noticia, quien además es subdirectora del canal, Inna Afinogenova, acusa en redes sociales un continuo matoneo contra ella por su posición sobre el conflicto. Así lo denunció en redes y anuncia que, en cualquier momento, podría desaparecer de redes sociales:

Bueno, días de ataques de ansiedad y muchas ganas de cerrar todo esto. No sé si seguiré por aquí, si lo dejaré yo o si lo bloquearán antes para que no contamine el ambiente de la libertad y la dignidad que reina por aquí, pero antes les tengo que decir unas cosas 👇

2. Ni lo creía, ni lo deseaba, ni soy responsable, ni lo comparto y no podré comprender que no hubiera otra salida. Y tendré que vivir con ello. Pero nunca les va a satisfacer lo que les diga. Deshumanizan tanto al otro que no le dejan el derecho a sufrir ni siquiera.

— Inna Afinogenova (@inafinogenova) March 1, 2022