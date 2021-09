Lo barato que salió James Rodriguez a los jeques de Catar

Luego de estar nuevamente sentenciado por Rafa Benítez, James tuvo que salir del Everton porque no iba a jugar casi ningún minuto. El mercado europeo ya estaba cerrado y durante ese periodo no concretó negocios con ninún equipo, por lo que tuvo que salir del continente.

Su destino fue el mediocre pero multimillonario fútbol catarí. El Al-Rayyan se interesó con él pero el jugador no estaba del todo convencido, por lo que él mismo en persona fue a ver y negociar su contrato. Al final el jugador aceptó y se realizó la transferencia, pero el Everton dijo que fue vendido por una cifra no revelada de dinero.

🔵 | James Rodriguez has left Everton to sign for Qatari club Al Rayyan for an undisclosed fee.

— Everton (@Everton) September 22, 2021