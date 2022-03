Iván Lalinde aún se arrepiente de la embarrada que le hizo a su mejor amiga Lina Marulanda

.Publicidad.

Este 2022 se cumplen 12 años del suicidio de la modelo y presentadora Lina Marulanda, mejor amiga de Iván Lalinde desde que ambos conocieran la fama nacional y compañeros de aventuras. En su reciente visita al programa The Suso’s Show el presentador recordó su última conversación con la fallecida y no aguantó las lágrimas.

"A mi Lina me llamó mucho anoche anterior de irse, nosotros quedamos de vernos ese miércoles de almorzar, la vi un martes la visité en la noche, me fui a mi casa muy preocupado porque la vi muy mal, estaba tranquilo porque estaba con sus papás y estaba bien acompañada, quedamos de vernos el miércoles pero me llamó a decirme que no podía y solo le dije: pero vos sos boba por qué me vas a sacar el jopo otra vez y le dije flaca ahí estás vos pintada qué pereza y le tiré el teléfono" narró Iván entre lágrimas y agregó que apesar de las insistencias y mensajes de Lina para disculparse, el hombre hizo caso omiso, solo horas antes de conocer la noticia del suicidio de la joven.

