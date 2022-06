Iván Duque, el único expresidente que no va a recibir pensión cuando salga de la Casa de Nariño

.Publicidad.

El próximo 7 de agosto, Iván Duque, uno de los peores presidentes del país, según lo dicen las mediciones de favorabilidad y desfavorabilidad, que le ponen 27% de aceptación popular, deja el Palacio de Nariño sin la pensión vitalicia a la que tienen derecho los presidentes del país.

El sueldo de Iván Duque, similar al de los congresistas del país, ronda los 34 millones de pesos y la pensión que él recibiría estará cercana a los 25 millones, el 75% de su sueldo, pero Iván Duque no tendrá derecho a esta pensión vitalicia, al menos, no por el momento, porque no cumple con alguna de las condiciones obligatorias para acceder a ella.

Según la Ley 48 de 1962, en su artículo segundo “Todo expresidente de la República tendrá derecho a disfrutar de pensión vitalicia o pensión de vejez, igual al 75 % de su último sueldo mensual, si ha permanecido al servicio del Estado durante 20 años continuos o discontinuos y si ha cumplido 50 años de edad”.

Aunque si tiene el tiempo cumplido de haber trabajado en con el Estado, al salir de presidente tendría 46 años y le faltarían cuatro años para lograr la pensión vitalicia. Al salir de la casa de Nariño y tendría que vivir de sus ahorros o buscar trabajo mientras llega la pensión.

