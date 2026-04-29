- Iván Cepeda presidente, la mejor de las apuestas

El mundo ha cambiado demasiado a los ojos de todos, las ideas dominantes hace varias décadas ya no pueden nublar la mente de los ciudadanos

Por aclamación de sus bases, el Partido Comunes aprobó, sin ninguna objeción, sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Todo el esfuerzo de sus militantes y simpatizantes, tanto colectiva como individualmente, debe dirigirse a conseguir su triunfo en las próximas elecciones presidenciales. Es el compromiso de todas y todos. Así lo ratificó la reunión plenaria de su dirección nacional, celebrada algo más de una semana atrás.

La campaña de Cepeda apuesta a un triunfo en la primera vuelta, un cálculo que cada vez se acerca más a la realidad, sin negar que aún faltan votos para alcanzar el cincuenta por ciento necesario. Precisamente de eso se trata, de conquistar esa meta, que no parece fantástica. Las encuestas más recientes indican que Iván Cepeda dobla en votación a cada uno de los candidatos más destacados de la derecha, los dos únicos que pueden aspirar a competirle.

Ninguno de ellos va a ganarle en la primera vuelta, es algo que está completamente descartado. Los dos recibirán una auténtica paliza. Podríamos decir que las elecciones del 31 de mayo tendrán como único propósito, si no se produjera el triunfo de Cepeda, elegir cuál de ellos, entre Abelardo y Paloma, competiría con Iván en una supuesta segunda vuelta. Reportes de analistas indican que con siete puntos más para Cepeda, de aquí a las elecciones, el triunfo en primera vuelta será suyo.

No será tan difícil. Todas las encuestas indican que la votación por los demás candidatos en primera vuelta es mínima. Casi que los siete puntos que se presume le faltan a Cepeda, están en los votos que se reparten los dos candidatos que se presentan de centro, Claudia López y Sergio Fajardo. A medida que la presión por los resultados crece, es de esperar que los votos por cualquiera de ellos disminuyan, para repartirse entre los tres principales.

Igual puede pasar con los aspirantes que cuentan con resultados aun menores. Los votantes pueden inclinarse por un voto útil, que en verdad defina. Ya esas causas están perdidas. Pero las encuestas recientes también presentan unos resultados, para el caso de una segunda vuelta, decididamente favorables a Iván Cepeda. Ni Paloma ni Abelardo aparecen con posibilidades ciertas de derrotarlo. Cualquiera de ellos dos también será vencido.

El desespero de los sectores de la política tradicional, particularmente de la derecha extrema, esté alcanzando niveles de esquizofrenia

De allí que el desespero de los sectores de la política tradicional, particularmente de la derecha extrema, esté alcanzando niveles de esquizofrenia. Para ellos todo se vale con tal de vencer a Cepeda. Nos lo presentan como el portador de todos los males. No solamente como el candidato de las FARC y el ELN, sino también de las disidencias, del Clan del Golfo, de las mafias del narcotráfico, de las bandas criminales que operan en las ciudades.

Se atreven a asegurar que las acciones delincuenciales y terroristas de todos esos grupos hacen parte de la campaña de Cepeda, sin aportar ni la más elemental prueba de ello. Lo importante es el ruido que generen, al cual se suman, sin vacilaciones, las grandes cadenas de radio y televisión, que no hacen el menor esfuerzo por disimular sus simpatías por Paloma y Abelardo. Aseguran que Cepeda es comunista, que expropiará tierras y empresas, además de agigantar el Estado.

Podría uno decir que sorprende la dimensión de las calumnias y la acomodación tan arbitraria y descarada de los acontecimientos, pero, a decir verdad, cada día se sorprende uno menos con los extremos a los que recurre la oposición. Hace unos días Paloma Valencia le gritaba en el senado a Iván Cepeda que la mandara matar. No vale ni hacer mención a las bestialidades tan frecuentes como absurdas de Abelardo. Si no fuera por su bajeza, uno diría que los dos dan lástima.

No es la nostalgia por la guerra total, ni el afán porque Colombia regrese a sus relaciones políticas plenas con el estado genocida de Israel, lo que va a inclinar el voto de las colombianas y colombianos, como lo piensan con la mente en el pasado Paloma y Abelardo. La llamada seguridad democrática hiede a cuerpos humanos en descomposición, mientras que el sionismo criminal del señor Netanyahu despierta repugnancia total a escala internacional.

Mal puede hacernos creer la derecha que el señor Donald Trump y los Estados Unidos significan la libertad y la democracia que tanto se ufanan ellos de defender. El mundo ha cambiado demasiado a los ojos de todos, como para que las ideas dominantes hace varias décadas sean las que nublen la mente de los ciudadanos. Sólo para los enfermos de odio puede caber que Cuba o Venezuela representan graves peligros. Para todos es claro que son países hermanos en desgracia.

Cepeda es claramente un hombre exento del fanatismo de sus contrincantes, sereno, sin asomo de arrogancia. Un progresista, como se define modestamente a sí mismo. Estoy completamente identificado con sus ideas y programas, Comunes también.

Del mismo autor: La verdad brilla al borde de la catástrofe

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