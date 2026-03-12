- Iván Cepeda presentó a Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial y dio un una muestra de resistencia indígena

¿Cómo construye legitimidad el discurso político? Un análisis profundo sobre el léxico axiológico y la metonimia tras la alianza entre Cepeda y el CRIC

Cuando el senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció a la lideresa indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial, el núcleo del mensaje no consistió en la exposición de un programa político, sino en la construcción de un marco simbólico de legitimidad. El fragmento central del anuncio lo resume con claridad: “Los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca representan la resistencia, la lucha social y la construcción de un país justo y democrático”.

Este enunciado, breve pero cuidadosamente estructurado, permite observar varios mecanismos lingüísticos característicos del discurso político contemporáneo:

1. Léxico axiológico y construcción moral

El campo semántico se articula en torno a tres conceptos: resistencia, lucha social y país justo y democrático. Se trata de un léxico axiológico: palabras que no describen hechos verificables, sino que expresan valores normativos. Este vocabulario opera como un espacio de identificación simbólica que convoca principios morales amplios. En términos semánticos, el discurso no se organiza alrededor de la información, sino alrededor de la valoración.

2. La tríada retórica

Desde el punto de vista sintáctico, el fragmento se construye mediante una enumeración tripartita. La tríada es un recurso clásico cuya eficacia radica en tres factores: produce equilibrio estructural, facilita la memorización y genera ritmo discursivo. La repetición de tres elementos crea una sensación de totalidad conceptual, como si el campo de valores estuviera completo y cerrado.

3. El verbo de legitimación

El núcleo pragmático se encuentra en el verbo “representan”. El enunciado no afirma participación, sino encarnación de valores colectivos. Al utilizar ese verbo, el discurso realiza un acto de legitimación: la autoridad asociada a las luchas sociales se proyecta sobre la candidatura. El lenguaje, en este caso, no solo describe una relación política; la produce.

4. Metonimia política

Se menciona una organización histórica —el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)— para evocar un conjunto más amplio de tradiciones de resistencia. La cadena simbólica funciona así:

CRIC → movimientos sociales → valores de resistencia → legitimidad política.

5. El silencio programático

Quizá el rasgo más significativo sea aquello que no aparece: cifras, políticas públicas o tecnicismos. Esta ausencia no es casual; el anuncio pertenece a un momento fundacional del discurso donde la función principal es establecer una identidad colectiva. Antes de detallar qué se hará, el discurso define quiénes somos y desde qué tradición hablamos.

Conclusión

El fragmento analizado muestra cómo el discurso político construye legitimidad mediante recursos lingüísticos eficaces. A través de un léxico moral y una estructura rítmica, el anuncio articula una narrativa que vincula la candidatura con una tradición de lucha. El discurso no se limita a comunicar una decisión; construye el marco simbólico donde esa decisión adquiere significado.

