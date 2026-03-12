- Arrancó la recta final de las campañas, los candidatos tienen 70 días para convencer a la gente

Para muchos, ahora sí inicia la campaña. Es la cuenta regresiva para llegar al 31 de mayo y tomar la decisión de votar para los colombianos que se acogen a la democracia electoral. Somos 41 millones de nacionales que podemos participar con nuestro voto y dejar la apatía que nos ha caracterizado en anteriores jornadas electorales.

Un ejemplo de ello, ocurrió en las elecciones del 2022, cuando se llegó a un porcentaje mayor al 50% de la llamada abstención. La indiferencia irresponsable de tomar una posición frente al futuro del país. A lo anterior se suman los indecisos que, luego de tanto discurso de aspirantes, todavía no saben por quién depositar su voto.

Pero la recta final también está calculada para los candidatos que están fijos para el 31 de mayo y que representan los sectores de ultraderecha, derecha moderada, centro, izquierda. Como decían los críticos y comentaristas: no más shows, riñas, insultos, revanchismo, agresiones, etc.

Es el momento de las propuestas y de los compromisos, de pensar en el país por encima de intereses personales. Los colombianos necesitamos saber cómo se nos va a mejorar el bolsillo, lo real y apremiante. Qué acciones se van a tomar frente al sistema de salud para mejorar, entre otras, el suministro de medicamentos. Cómo se va a combatir, con resultados reales y efectivos, la inseguridad en zonas urbanas. Cuál es la alternativa para generación de empleo. De qué manera se va a dar apertura a las oportunidades de educación de buena calidad en zonas rurales y urbanas. Tantos problemas que agobian al país y que están llenando de incertidumbre a los ciudadanos, ¡porque ya no creemos lo que han prometido los políticos durante tantos años!

Señores candidatos, aterricen al país en sus mentes, corazón y propósitos. El electorado demostró en las recientes elecciones a Congreso que ya no es incauto, no traga tan entero, ya se cansó de recibir golpes y desilusiones, engaños y promesas incumplidas. Señores candidatos, las cortinas de humo que algunos acostumbran a utilizar para poner al país a pensar en lo que no es, ya no funciona en su totalidad, afortunadamente.

Propuestas con pedagogía y que sean realizables en la práctica, y no sueños que nunca se podrán cumplir. Es hora de respetar y darle dignidad a un país que se muere por la indolencia y al que le urge entregarle soluciones reales.

