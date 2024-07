Ísimo, una apuesta de los Char que no ha resultado y contribuyó al desplome de sus ganancias en el 2023

.Publicidad.

La última apuesta de los Char para mantener al Grupo Olímpica navegando sobre las aguas borrascosas del comercio de grandes superficies con D1 disparado en ventas, Ara aumentando presencia en el país y los Calleja del Salvador empujando duro con nuevos formatos en el Éxito, quitando y poniendo almacenes fue Ísimo montados en algunos de los locales de Justo & Bueno , en el sector de Hard discount. Sin embargo las cuentas no les han salido y si bien el plan era abrir 1500 tiendas en cinco años, llevan 300 en año y medio con resultados poco halagadores: reportaron $ 51 mil millones de pérdidas. Esta cifra forma parte del los malos resultados del 2023 en que la familia barranquillera tuvo una caída del 63 % de sus utilidades, con lo que se precipitó la salida del presidente del Grupo Olímpica Antonio Char.

Es el mayor de los Char, hermano del alcalde Alex Char y del ex senador Arturo, quien estuvo detenido hasta enero del 2024 en el batallón de Santa Marta acusado por la Corte Suprema de justicia por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir. La libertad se la otorgó el juez el juez sexto penal municipal de Santa Marta con funciones de control de garantías , Carlos Humberto Coy Domínguez, por vencimiento de términos, argumento que esgrimió el abogado de Char, el ex magistrado José Luis Barceló, el mismo que complicó judicialmente al ex Presidente Álvaro Uribe.

Con el cambio en la presidencia del Grupo Olímpica, la familia Char tomó la decisión de marginar a los familiares de los cargos administrativos de la organización y participar en los negocios solamente desde las juntas directivas. Un veterano ejecutivo del Grupo Olímpica que completa 70 años el también barranquillero José Manuel Carbonell, un administrador de empresas que lleva treinta años en la organización y se desempeñaba como vicepresidente financiero tomará las riendas del conglomerado en un momento en el que la familia Char ha perdido también poder frente al gobierno nacional, variable que también afecta sus negocios. Sin embargo la organización empresarial más grande de la Costa Caribe se mantiene en el top 20 de las empresas más grandes de Colombia.

