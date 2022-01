¿Instagram censuró a Greeicy Rendón por subir fotos embarazada?

.Publicidad.

Greeicy Rendón está feliz de estar embarazada y quiere que el mundo lo sepa. Sus publicaciones en Instagram dan cuenta de los feliz que está por su bendición. Los que parece que no están contentos son los de Instagram ya que la cantante y su pareja, Mike Bahía, se han quejado continuamente de que la red sociales les censura las fotos así lo manifestó en un post:

"No encuentro fotos más perfectas que estás!!! No entiendo porque Instagram las bajo del perfil de ella! Pero por si las dudas, aquí les comparto lo más hermoso que he visto por estos días! La maternidad es lo más increíble y mágico del ser humano! Además en una mujer como tu es pecado no admirar!! Te amo y admiro cada día más! Eres inspiración mujer divina ❤️"

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MIKE (@mikebahia)