Incertidumbre en el Ministerio de Igualdad ante posibles cambios en el gabinete

El futuro de una de las carteras más jóvenes del Gobierno quedó en suspenso tras una semana marcada por filtraciones, tensiones internas desde la Casa de Nariño

Por: Javier Oliver Cuellar |

diciembre 24, 2025

Versiones recogidas por El Colombiano apuntan a que la continuidad de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad podría depender del resultado de la votación en el Congreso, que debe definir la permanencia legal de la entidad luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible su creación. El Gobierno habría previsto incluso un eventual “hundimiento” del ministerio, lo que abriría la puerta a cambios en su dirección.

La situación se agravó tras la investigación que reveló disputas internas y un contrato por más de 55.000 millones, además de los polémicos mensajes del exviceministro Dumar Guevara, ya removido. Estos episodios habrían sido informados al presidente Gustavo Petro por Andrea Petro y otros allegados, según el medio.

Fuentes también mencionan posibles relevos adicionales, como el de Lida Rodríguez, secretaria general. El ambiente de incertidumbre deja un interrogante clave: qué camino tomará el Gobierno si el Congreso no respalda la continuidad del ministerio creado para cerrar brechas de igualdad.

