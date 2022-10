Igual que las tragonas

Este gobierno de Petro no ha reducido una nómina, eliminado gastos suntuarios o estructurando un país austero, recogimos 220 billones en impuestos y dizque no basta

Este gobierno que va a dar el cambio del país de pobre a muchísimo más pobre, no puede gobernar sin más impuestos

Parecería que si no se cobran más impuestos no se puede gobernar a Colombia. Con el cuento tácito de que en este país tan pobre las necesidades son muchas, nos están sobrecargando de impuestos. Mientras tanto, impávidos y sin ser capaces de armar la gran protesta, vemos como la plata que recoge el estado se gasta en conservar o aumentar la imagen del gobernante de turno. Poco o nada nos importa que nos detallen que para gastarse esa platica de nuestros impuestos se hacen jugosos convenios con medios periodísticos o tuiteros, contratos con la agonizante radio o con la congestionada televisión hechos a dedo, por puro capricho o solamente para comprar voluntades o conseguir silencios. Menos que nos interese saber que con los billones que recogen de nuestros impuestos están financiando a los ordeñadores de la red, con los promotores, los garages del tuiter, los youtubers y todo ese sartal de prostitutos que parió el internet para hacer creer que se tiene muchos seguidores o se han recogido muchas vistas.

El gasto inútil, que solo sostiene contratistas y dizque asegura votos, no se reduce

Para afianzar ese cobro nos echan el cuentico de que las deudas contraídas por el estado para haber subsistido hasta ahora, hay que pagarlas y eso dizque no se puede sino se decreta una reforma tributaria para crear más y más impuestos. Pero nunca se oye que van dejar de repartir contratos para cualquier maricadita, inventada o cierta, ni mucho menos que no se autorizarán ni más choferes, ni más carros ni más escoltas para los empleados oficiales. El gasto inútil ,que solo sostiene contratistas y dizque asegura votos, no se reduce.

Este gobierno, el de Petro, el que cerró los pozos de petróleo y gas, el que va a dar el cambio del país de pobre a muchísimo más pobre, el del dólar a 5.000, no ha reducido una nómina, eliminado gastos suntuarios o estructurando un país sobrio y austero. Por el contrario, quiere crear más ministerios para tener más burocracia. Quiere crear más subsidios para buscar no que la gente trabaje sino que se quede esperando en casa la ayudita del gobierno. Acabamos de sumar 220 billones recogidos en impuestos este año, y no dizque les basta. A las putas tragonas tampoco.