Ignorado por MasterChef, el Pibe Valderrama le dijo sí a un nuevo reality de cocina

Las plataformas digitales siguen haciendo de las suyas. No contentos con quitarle la audiencia a los canales de TV abierta, ahora les copian sus ideas. HBO lanzará un nuevo concurso llamado "Bake Off" en su versión latinoamericana, y para la lista de participantes tienen a verdaderos famosos colombianos.

Unos de ellos es Carlos el Pibe Valderrama, la leyenda de la selección Colombia, quien retirado del fútbol se ha dedicado a encontrar nuevos jugadores promesa, como Lucho Díaz, pero además a ser protagonista de su propio canal de Youtube y hasta aparecer en comerciales.

Pues HBO hizo lo que RCN nunca logró para su reality MasterChef, lo llamó y consiguió el aval del 10 colombiano para que sus característicos "rulos" conquisten a los suscriptores de la plataforma estadounidense.

Ahora bien, no se sabe a ciencia cierta si RCN quiso tener a Valderrama en el único programa que le da rating, pero si no lo hizo, seguramente fue un error que no se podrán perdonar.

