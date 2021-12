Honduras: Nasry Asfura, el líder oficialista reconoció la victoria de Xiomara Castro en las elecciones

Este martes, Nasry Asfura, líder del oficialista Partido Nacional de Honduras, admitió su derrota en las elecciones presidenciales del domingo. De esta manera, la izquierdista Xiomara Castro se prepara para convertirse en la primera presidenta de la historia del país.

Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre) acumula el 53,49% de los votos, casi 20% más que Nasry Asfura, quien cuenta con el 33,98%. Esto cuando se han contado el 52,07% de los votos.

En las elecciones en Honduras no hay segunda vuelta y gana el aspirante que consiga la mayoría de los votos, por lo que Castro ya ha proclamado una "victoria rotunda en todo el país". La ex primera dama durante el gobierno del derrocado José Manuel Zelaya asumiría el poder el 27 de enero de 2022.

Asfura confesó que se reunió "con Xiomara Castro y toda su familia", y que fue "a su casa para felicitarle personalmente".

"Ahora quiero decirlo públicamente que la felicito por su triunfo, y como presidenta electa deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su Administración haga lo mejor para beneficio de todos nosotros los hondureños, para lograr ese desarrollo y los anhelos de la democracia", manifestó.

El alcalde de Tegucigalpa también le pidió a Castro "el respeto de los resultados de los candidatos a diputados y alcaldes del país" y agradeció a todos los que lo apoyaron en los comicios.

Asfura también expresó el amor que siente por su país, y pidió a sus compatriotas fortalecer "la democracia y la paz para beneficio de esta gran familia que se llama Honduras".

"Nuestro país es bello y no es como lo miran afuera, nosotros respetamos la voluntad del pueblo expresada en las urnas, porque esa es la decisión de las mayorías. El país necesita reconciliación y unidad para lograr la armonía y el trabajo que es el camino que nos llevara al desarrollo que todos anhelamos. Aquí estoy y estaré siempre a la orden", sostuvo.

Por su parte, Castro publicó en su cuenta de Twitter una foto de su reunión con Asfura y destacó que su contrincante "acepta la voluntad del pueblo". "¡Pueblo, no te voy a fallar! Con mis promesas retornaremos al orden democrático", afirmó.

Previo a esto, Kilvett Bertrand, el secretario del Comité Central del gobernante Partido Nacional de Honduras, ya había reconocido la victoria de Castro. En una entrevista para Radio América, dijo que "hoy pueden ver el clima de paz y tranquilidad que hay en el país, aunque el Partido Nacional no haya sido electo a la cabeza del gobierno".

Sin embargo, aseguró que "le decimos a la base del Partido Nacional con la cabeza en alto que vamos a crear un gobierno de oposición para cuidar la democracia del país".

La llegada de la esposa de Manuel Zelaya -presidente de Honduras entre 2006 y 2009, cuando un golpe de Estado puso un fin anticipado a su mandato- al sillón presidencial concluirá un período de 12 años en el poder del Partido Nacional. Asimismo, Honduras volverá a ser un país con un gobernante de izquierda. La ganadora de los comicios reemplazará al derechista Juan Orlando Hernández, quien termina su segundo mandato en medio de señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos.

En las elecciones generales del domingo participó más del 68 % de un padrón electoral de 5,1 millones de personas. En ellas, se votó por un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 alcaldías municipales.

Estados Unidos espera "trabajar" con Castro para fortalecer la democracia

Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a la líder del partido Libertad y Refundación.

"El pueblo hondureño ejerció su poder de votar en unas elecciones libres y justas. Los felicitamos a ellos y a la presidenta electa, Xiomara Castro, y esperamos trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas, promover el crecimiento económico inclusivo y luchar contra la corrupción", escribió.

The Honduran people exercised their power to vote in a free and fair election. We congratulate them and President Elect @XiomaraCastroZ and look forward to working together to strengthen democratic institutions, promote inclusive economic growth, and fight corruption.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 1, 2021