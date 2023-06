Francia no pudo posesionarse como ministra de la Igualdad

.Publicidad.

La vicepresidenta y nueva Ministra de Igualdad asume la cartera recién creada por el gobierno del cambio con 22 años de experiencia laboral como lideresa en la organización sin ánimo de lucro Procesos de Comunidades Negras y nueve meses como servidora pública. Por primera vez, en la hoja de vida de Francia Márquez, publicada en la Presidencia también se observa que obtuvo su título de bachiller a los 28 años, concluyó sus estudios universitarios, se graduó como abogada en julio de 2020 en la Universidad Santiago de Cali y posteriormente, hizo una especialización en Escrituras Creativas durante dos semestres, la cual concluyó en septiembre de 2021.

La Colombia que soñamos se construye mejor desde todos sus territorios, desde la diversidad, desde la igualdad de condiciones. Este 29 de junio en Riohacha, #LaGuajira, se firman los decretos de reglamentación del Ministerio de Igualdad y Equidad. 👇🏿https://t.co/FAIYaeZN1R — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 28, 2023

No obstante, su hoja de vida no estuvo publicada los tres días que se requieren previo a la posesión y por tal motivo no podrá realizarse el evento en el tiempo que estaba estipulado y terminará haciéndose por medio de un acto simbólico.

-Publicidad.-

La trayectoria de Francia:

Mientras estudiaba ejercía como lideresa en la organización defensora del pueblo negro, raizal y palenquero que fue su punto de apoyo para tratar de ser Representante a la Cámara, hacer la campaña a la Presidencia de la República, someterse a una consulta interpartidista y luego acompañar al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, como su fórmula vicepresidencial.

La nueva Ministra de Igualdad nació en Suárez, Cauca y desde pequeña convirtió los anhelos de sus abuelos, abuelas y padres en un legado que defender al igual que lo hizo con el territorio durante su formación en el Proceso de Comunidades Negras (PCN).

Publicidad.

Por esa labor, ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2015 y el premio Ambiental Goldman en 2018 y logró también ser Presidenta del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Como resultado de este proceso colectivo, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2015 y el Premio ambiental Goldman en 2018. Por impulso de su pueblo, fue candidata a la Cámara de Representantes en 2018 y, posteriormente, en 2020, Presidenta del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Motivada por la necesidad de dignificar a su pueblo y elevar la voz por los colombianos empobrecidos que han sufrido históricamente la exclusión, Francia Márquez se presentó como precandidata presidencial en 2022 y, tras obtener la segunda votación en la consulta, fue designada como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, por el Pacto Histórico. El 19 de junio lograron la victoria en las urnas.

Bajo la premisa de que todos los colombianos puedan vivir sabroso, la Vicepresidenta Francia Márquez ha comenzado a escribir una historia de cambio para Colombia. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Ahora, bajo sus ordenes estarán 744 funcionarios:

El Ministerio de la Igualdad y la Equidad de Francia Márquez tendrá en total:



5 Viceministerios

20 Directores Técnicos

32 Directores Técnicos Departamentales

21 asesores

Y en total crea 744 puestos de todos los niveles. pic.twitter.com/pwuSqiQ4ig — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 29, 2023

También le puede interesar: La primera aparición de Francia Márquez en televisión, a los 14 años era tan parada como ahora