"Hitler también tenía sangre judía", el comentario del canciller ruso que indignó a Israel

Las declaraciones del ministro de asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, causaron indignación en Israel y otros países y ocurrieron tan solo cinco días después del Día del Recuerdo del Holocausto, el Yom Hashoá, una de las fechas más solemnes del calendario israelí.

Podría ser la mayor fricción en las relaciones entre Israel y Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero. El Gobierno israelí arremetió contra el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, luego de que este asegurara que Adolf Hitlter tenía orígenes judíos.

Israel calificó las afirmaciones de Lavrov como “una falsedad imperdonable” y el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí exigió una disculpa por parte de Moscú.

Las declaraciones del canciller ruso que han causado indignación en el Ejecutivo judío se dieron durante una entrevista en un programa de televisión italiano el pasado domingo 1 de mayo. A Lavrov se le preguntó por qué Rusia hablaba de "desnazificar" a Ucrania sabiendo que el propio presidente de ese país, Volodímir Zelenski, es judío.

“¿Y qué si Zelenski es judío? El hecho no niega los elementos nazis en Ucrania (...) Cuando preguntan 'qué clase de nazificación es esta si somos judíos', bueno, creo que Hitler también tenía orígenes judíos, así que no significa nada", contestó Lavrov al canal Rete 4, por medio de un intérprete italiano.

"Desde hace mucho tiempo escuchamos a los sabios judíos decir que los mayores antisemitas son los propios judíos", añadió.

En repetidas ocasiones, varios funcionarios rusos, y hasta el presidente Vladimir Putin, han argumentado que la guerra en Ucrania, a la que Moscú cataloga como una "operación militar especial", tiene como objetivo “desmilitarizar” y “desnazificar” Ucrania, una antigua república soviética que hoy es dirigida por líderes con enfoques occidentales.

Indignación en la comunidad internacional

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, fue uno de los primeros en reaccionar a las afirmaciones del canciller ruso, asegurando que el Holocausto no debería ser usado como una “herramienta política”.

"Esas mentiras pretenden acusar a los propios judíos de los crímenes más horribles de la historia que se cometieron contra ellos", dijo el premier israelí en un comunicado.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, señaló las palabras de Lavrov como “el nivel más bajo de racismo”.

Lapid, cuyo abuelo murió en el Holocausto, además rechazó las aseveraciones que ha hecho el canciller ruso en las que asegura que los elementos pronazis tienen influencia en el Gobierno y el Ejército de Ucrania.

"Los ucranianos no son nazis. Solo los nazis eran nazis y solo ellos se ocuparon de la destrucción sistemática del pueblo judío", dijo Lapid.

Entre tanto, Ucrania no tardó en condenar las palabras de Lavrov, calificándolas de “atroces comentarios” que además son “ofensivos para el presidente Zelenski, para Israel, Ucrania y todos los judíos”, según dijo el ministro de Defensa ucraniano en su cuenta de Twitter.

FM Lavrov could not help hiding the deeply-rooted antisemitism of the Russian elites. His heinous remarks are offensive to President @ZelenskyyUa, Ukraine, Israel, and the Jewish people. More broadly, they demonstrate that today’s Russia is full of hatred towards other nations.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022