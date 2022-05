El ataque de las tropas rusas que destruyó el aeropuerto de Odessa

La guerra continúa su curso cuando el conflicto ya ha entrado en su tercer mes, en un marco en el que las negociaciones diplomáticas están estancadas y no hay una perspectiva clara sobre si avanzarán pronto.

Mientras tanto, los esfuerzos de entidades como Naciones Unidas están puestos en salvaguardar la integridad de los habitantes de las zonas de combate, sobre todo Mariúpol, la cual está devastada y aún cuenta con civiles atrapados.

Estas son las noticias más relevantes de la guerra en Ucrania:

18:09 (BOG) Informe desde Odessa: Rusia quiere llegar a Transnistria

En el ánimo de crear el deseado corredor terrestre entre el este ucraniano del Donbass y la autoanexionada península de Crimea, Rusia prosiguió este sábado su ofensiva en el este y el sur de Ucrania. Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, explica la importancia de esta zona en conflicto.

15:15 (BOG) Boris Johnson reforzó su compromiso de ayudar militar, humanitaria y económicamente a Ucrania

En una conversación entre el 'premier' del Reino Unido y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, Johnson expresó que está más comprometido que nunca con reforzar la ayuda a todas las escalas, según informó el portavoz de la oficina del líder británico.

"Confirmó que el Reino Unido seguirá proporcionando ayuda militar adicional para dar a los ucranianos el equipo que necesitan para defenderse", citó el portavoz.

Además, la ayuda no será sólo de carácter militar, sino que de acuerdo a las informaciones llegadas desde el número 10 de Downing Street, el compromiso del Reino Unido también pasa por trasladar ayuda humanitaria y económica.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.

I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022