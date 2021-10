'Historias a la redonda', el programa paisa de fútbol con rostro humano cumplió un año al aire

Por: Edwin Ortega Ospina |

octubre 23, 2021

A inicio de este mes llegó a su primer año de vida periodística el programa televisivo Historias a la redonda. Han sido 365 días en los que los televidentes han disfrutado de las crónicas, los reportajes y perfiles de “el fútbol con mirada humana”, como expresa su lema.

“Ha sido una bonita experiencia el realizar el programa para internet, especialmente para una red social como Facebook y últimamente YouTube. Antes lo tuvimos por casi 6 años en la señal de Cable Unión de Occidente-Medellín. Igualmente, porque el primero de octubre es una fecha muy especial para mí, pues hace 12 años estuve en una Cumbre Mundial de Paz en Bogotá, mostrando y hablando de paz en el contexto del fútbol”, manifiesta orgulloso Roosevelt Castro Bohórquez, productor, director y presentador del espacio periodístico que se emite los domingos, a las 11:00 a.m.

Las historias de vida de Víctor Aristizábal, Mauricio “Chicho” Serna, David González, César Valoyes, Diego Álvarez, Andrés Saldarriaga, Diego Osorio, Wilmar Roldán, Juan Manuel Gómez, entre otras, fueron mostradas a través de los canales virtuales de YouTube y la fanpage de Sinergia TV."Historias a la redonda es uno de nuestros programas estrella. Su rigurosidad, su excelente investigación, su riqueza visual con fotos inéditas de los personajes invitados, son algunos de los muchos aciertos con los que nos sorprende semana a semana Roosevelt”, indica Jarvi Augusto Escobar, director de contenidos de Sinergia TV.

Otras piezas audiovisuales

Así mismo, se realizó un sondeo semanal de la tarjeta verde, preguntando acerca de sus bondades y beneficios, con varios personajes del fútbol. “Cada semana le preguntamos a diferentes hombres y mujeres de nuestro balompié sobre los beneficios que podría traer una tercera cartulina arbitral como la verde, que no castiga, sino que premia el comportamiento respetuoso y de juego limpio que se tenga en y fuera de las canchas”, explica el creativo de esta estrategia Fair Play hace más de tres décadas.

Jugadores, periodistas, directores técnicos, árbitros, dirigentes, hinchas y diferentes públicos del fútbol dieron respuesta a este sondeo de forma positiva y mostrando su viabilidad en las canchas no solo del país sino del orbe futbolero. No en vano, geografías futbolísticas como Japón, Chile, España, Irlanda, Francia, México, Brasil, Italia y últimamente los Torneos de Formación de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, ya hacen eco de esta propuesta axiológica.

“La tarjeta verde es un gran acierto”, “Felicitaciones por esta buena propuesta de paz y convivencia en el fútbol”, “¡Qué bueno sería que esta propuesta llegara a nuestro fútbol!”, fueron algunas de las voces alentadoras de varios de algunos de los encuestados.

A esta celebración se sumó el extécnico y odontólogo de profesión Francisco Maturana: “Primero que todo, un saludo cordial para usted Roosevelt y la alegría de volverlo a ver, usted sabe que desde hace rato hemos estado en sintonía. La verdad es que me parece interesante, más en un momento en que el fútbol representa tanto para la humanidad. Es una idea fantástica. Es que un momento en que nos confundimos con todas las cosas mal hechas, con las formas mal ejecutadas, yo creo que esto de la tarjeta verde se convierte en una guía para valorar a los que hacen las cosas bien, porque no es simplemente estar castigando, sino que también vale la pena patrocinar a la gente que lo hace bien y esto de su tarjeta me parece algo estupendo”.

De igual forma, y cómo un compromiso de responsabilidad social, se retomó la campaña institucional “TARJETA ROJA a la Violencia”. “Son unas pequeñas piezas audiovisuales con las que queremos sensibilizar a muchos de los públicos del fútbol y con las que pretendemos erradicar varias de las violencias asociadas a este deporte”, expresa el también llamado “Comunicador de la paz”.

Así, Historias a la redonda llegó a su primer año de vida periodística en la red de redes, mostrando “el fútbol con mirada humana” como lo dicen en su frase de batalla y contribuyendo con la paz y convivencia en los estadios y canchas, no solo de Colombia y del mundo.