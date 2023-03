La embarradota de Caracol que van a aprovechar Hernán Peláez y Martín de Francisco

.Publicidad.

“Falta mucho pelo pa’ moño” ese es el rumor que existe en redes sociales después de escuchar al “joven” Juan Felipe Cadavid reemplazar a Oscar Rentería. Es que el periodismo deportivo colombiano no tiene renovación. No puede ser que gente con tan poca preparación y carisma como Eduardo Luis venga a ser el reemplazo de un Edgar Perea o un Benjamin Cuello. En el análisis los nombres que se manejan son aún peores. Es que no puede ser que veintitrés años después de que Hernán Peláez e Iván Mejía arrancaran El pulso del fútbol esté ahí, frente a ese micrófono, alguien tan poco calificado como Juan Felipe Cadavid. La caída ya venía con la elección de César Augusto Londoño para reemplazar a Hernán Peláez. La gente empezó a quejarse y de qué manera. Luego Caracol permitió que Londoño se apoderara del programa y escogiera a alguien que no le hiciera contrapeso como fue Rentería quien salió del Pulso por la puerta de atrás después de la grosería que le hizo a la lucha feminista. Pero escoger a Juan Felipe Cadavid si fue la tapa. La gente rechazó ampliamente el programa a pesar de que César siga diciendo que es el programa deportivo más importante del país.

Masivamente la gente se está desplazando de dial al de la W Radio. Pocos creíamos que iba a funcionar el tándem Hernán Peláez-Martín de Francisco, pero tres años después de su creación el programa no sólo se ha mantenido sino que ha crecido, dura dos horas y la gente quiere tres. Son frescos y tienen algo de lo que la gente se da cuenta: son antiestablecimiento, algo que representa César Augusto Londoño, un hombre que ha construido su carrera con la preocupación de quedar excelentemente bien con sus jefes. Él nunca estará con el débil, siempre estará con el poderoso.

Así que Martin y Hernan saben que la embarradota de Caracol, de seguir haciéndole caso a un dinosaurio con camiseta de Nirvana de las decisiones de un programa que otrora fue grande, están enterrando una marca, la del Pulso del fútbol. En cierto sentido Hernán también se frota las manos: la venganza es un plato que se come frío.