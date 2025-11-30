Helena Urán rompe el silencio con un libro que reabre las heridas del Palacio de Justicia

Helena Urán Bidegain ha dedicado gran parte de su vida a reconstruir una verdad que le arrebataron cuando era niña. Hija del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la retoma del Palacio de Justicia, creció con el peso de una historia oficial que ocultó, distorsionó y silenció durante décadas lo ocurrido con su padre. Su trayectoria pública —como investigadora, activista y voz incómoda contra la impunidad— se ha forjado desde ese mismo dolor convertido en método: revisar archivos, desafiar versiones oficiales, exigir justicia y contar lo que otros prefirieron esconder.

Ese camino la llevó a escribir su nuevo libro, una obra que mezcla memoria personal, rigor investigativo y una mirada cruda sobre la responsabilidad del Estado en uno de los episodios más oscuros del país. Más que un testimonio, el libro funciona como un ejercicio de desmontaje: expone las contradicciones de la historia oficial, revela piezas inéditas del caso y muestra cómo la búsqueda de verdad sigue siendo un desafío profundamente político. Con una narrativa íntima y al mismo tiempo judicial, Helena Urán vuelve a poner el tema sobre la mesa y obliga a mirar, sin atajos, las heridas que Colombia aún no ha cerrado. En esta conversación con el analista Juan Manuel Ospina, Helena Uran rompe el silencio.

Juan Manuel Ospina ¿Para usted qué significó el Palacio de Justicia, la retoma, la tragedia?

Helena Urán: Pues tal vez por el hecho de haber vivido en otras partes del mundo, yo empecé a ver el Palacio de Justicia como más desde afuera. En Alemania yo trabajaba en el Parlamento Alemán y precisamente ahí fue como que empecé a darme cuenta de las dimensiones de lo del Palacio que trascendían a una historia familiar y que en Colombia no se dimensionaba como un hecho que había realmente roto las instituciones como sí se hacía en el caso de Alemania y de Chile. Y aquí me refiero concretamente a la quema del Parlamento Alemán en el 33. El Parlamento fue quemado, vacío y eso fue lo que permitió el ascenso del nacionalsocialismo. Yo estando allá, yo era asesora de un diputado en política exterior, Latinoamérica, y ahí empecé a trabajar un tema de Chile. Y entonces, bueno, el bombardeo a la moneda y cómo fue destruido ese edificio y permitió el ascenso de la dictadura chilena.

Y ahí uno va viendo que lo que pasó en Alemania en el 33 fue un ataque al legislativo, lo de Chile fue al Ejecutivo y en Colombia en el 85 fue al sistema judicial. En los dos primeros casos, tanto en Alemania como en Chile, el edificio fue reconstruido y se enseña lo que sucedió allí, a la gente, no se esconde. Mientras que en Colombia lo que se hizo fue destruir ese edificio y construir una política de olvido, acá no se habla y acá no pasó nada y no se han sacado todavía 40 años de los hechos, lecciones de lo que no debe suceder, sino que la confrontación sigue vigente, pero en torno a quién tiene la culpa. Y eso no nos permite tener las discusiones de fondo y más profundas y honestas para sacar esas lecciones.

Yo creo que la discusión debe estar centrada en el funcionamiento de un Estado de Derecho. Y lo que sucedió en el 85 ¿Es acorde a un Estado de Derecho? Claramente no. Pero además veo en las discusiones en torno al Palacio de Justicia que ni siquiera hay una comprensión clara en Colombia, o sea, la falta que hace la educación política en Colombia, y me refiero no a política partidista, sino cómo funciona la democracia, cómo deben funcionar las instituciones, cuál es el rol de la fuerza pública, cuál es el rol de la policía, cuál es el rol de la inteligencia. En fin, y cuando tengamos esas claridades, sobre eso ya podemos empezar a discutir basándonos en los valores democráticos. Pero ahora es como una pelea que no lleva a nada y que mantiene viva esa confrontación que dejó de ser bélica, pero ahora es por el control del relato.

