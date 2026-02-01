Hay que cuidarse los sacerdotes que se ponen la camiseta política debajo de la sotana

Por: yulieth pauline morales |

enero 31, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En épocas electorales, me permito hacer una reflexión que nace de mi dualidad como creyente y comunicadora social. Quiero exponer una realidad cruda: la vulnerabilidad emocional del ser humano y cómo esta es instrumentalizada. Hoy, los “líderes de la fe” se han convertido en los nuevos caudillos del poder político. Si hiciéramos una encuesta sobre la intención de voto impulsada por el “voz a voz” de un pastor, un sacerdote o un guía de culto, el resultado sería abrumador. Y es que, al final, no hay nada más político que el poder, y la fe es, quizás, el pilar de poder más inmenso sobre las personas.

¿Cuántos de quienes buscan refugio en Dios han terminado por “endiosar” a sus guías espirituales? Al entregarles el poder de convertir su palabra en verdad absoluta, olvidamos la humanidad del líder. Admiro profundamente la religión como brújula, pero fallamos al creer que estos guías son dueños de la perfección y al acatar su discurso como ley divina. Es allí donde aparecen los oportunistas: políticos desesperados que conocen el peso del dogma y buscan alianzas con estos líderes que se han adueñado de la fe ajena.

Las estrategias para aliarse con un religioso distan mucho del sistema corrupto del dinero; a veces, basta con el discurso. ¿Cuántas veces hemos escuchado la retórica de alguien que pide confianza tras haber fallado, escudándose en que ahora es un “nuevo cristiano”? No cuestiono la conversión, pero sí el oportunismo de estas figuras para manipular y sostener cuotas de poder.

Frente a esto, caben varias preguntas: ¿Cuántos líderes religiosos que hoy ostentan cargos públicos han denunciado realmente la injusticia y los favores electorales? ¿Cuántos han renunciado a sus salarios desproporcionados o han donado sus ingresos para mitigar la desigualdad?

Dios no jugaría con tus emociones. Él nos otorgó el libre albedrío y jamás exigiría un voto por una persona específica. Dios no juzga un voto nacido de la conciencia personal, ni utilizaría tus heridas para dominar tu vida, porque Él ama en libertad.

Los invito a votar por Colombia y por el bien común desde su propia capacidad de análisis, como un acuerdo personal y honesto. No lo hagan bajo el discurso de un tercero al que no tienen por qué entregarle el poder que Dios les dio, aun sabiendo que, como humanos, fallaríamos en este camino llamado vida.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.