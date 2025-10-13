Hamás libera a los últimos 20 rehenes israelíes vivos

Los últimos secuestrados con vida en poder del grupo terrorista Hamás fueron liberados en dos grupos. Israel asegura que liberó a 1.968 prisioneros palestinos

Israel asegura que liberó a casi 2.000 presos palestinos, 154 fueron deportados.

Israel anuncia que los 20 últimos rehenes vivos de Gaza ya regresaron al país.

Trump llega a Israel para asistir a la entrega de los rehenes.

10:20 a.m. | Trump pide indulto para Netanyahu en causas judiciales abiertas en Israel

El presidente estadounidense Donald Trump pidió este lunes en el Parlamento israelí un indulto para el primer ministro Benjamin Netanyahu, procesado en tres casos distintos por corrupción.

En uno de ellos, Netanyahu y su esposa están acusados de aceptar más de 260.000 dólares en bienes de lujo como tabacos, joyería y champán de multimillonarios a cambio de favores políticos. En los otros casos, está acusado de negociar una cobertura más favorable por parte de dos medios israelíes

"Tabacos y champán, ¿a quién le preocupa eso?", bromeó Trump ante los parlamentarios. "Tengo una idea, señor presidente", dijo a su homólogo israelí Isaac Herzog, "¿por qué no le da un indulto?", preguntó

8:20 a.m. | Presos palestinos llegan a Gaza: Egipto e Israel dan por concluida su liberación

El Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida la liberación de prisioneros palestinos prevista para este lunes 13 de octubre, tras trasladar a los que quedaban a la Franja de Gaza y a Egipto desde Ramala, adonde habían sido transportados por la mañana.

"El Servicio de Prisiones de Israel concluye la liberación de terroristas encarcelados de acuerdo con lo pactado para el retorno de los rehenes", informó la institución, que aseguró que los 1.968 presos cuya liberación estaba prevista para hoy, a cambio de los rehenes israelíes, ya están en sus respectivos destinos.

Un total de 154 de estos prisioneros palestinos fueron liberados por Israel para ser deportados, según el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, y llegaron al norte de Egipto tras cruzar el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por las autoridades israelíes, según constató la agencia EFE sobre el terreno.

Los prisioneros llegaron en tres autobuses a la ciudad egipcia de Rafah, donde fueron recibidos por miembros de la embajada palestina en Egipto y desde donde serán trasladados a un centro médico antes de seguir su viaje a El Cairo, si bien se desconoce hasta el momento si permanecerán en Egipto o se les permitirá viajar a otros países.

Multitudes entusiastas recibieron también autobuses con docenas de prisioneros palestinos liberados en Cisjordania y Gaza. Los palestinos en la Cisjordania ocupada celebraron la llegada a Beitunia, cerca de Ramala, de autobuses que transportaban a decenas de presos liberados de la prisión de Ofer. Más tarde, una multitud se reunió para recibir a los autobuses que transportaban a otros presos que llegaban al Hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza.

Entre los presos se encuentran 250 personas que cumplían cadena perpetua por condenas en ataques contra israelíes, además de 1.700 capturados en Gaza durante la guerra y detenidos sin cargos.

7:20 a.m. | Parlamento israelí saca a dos diputados de partido árabe por boicotear a Trump

La seguridad de la Knéset (el Parlamento de Israel) sacó de la sala de plenos a los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, ambos de la coalición árabe-judía Hadash Taal, tras lanzarse al centro de la sala entre gritos durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la retransmisión en directo se observó especialmente a Cassif, el único judío de la formación y de principios comunistas, siendo arrastrado por los equipos de seguridad fuera de la sala. También sacaron del pleno a Ayman Odeh, palestino y líder del partido.

Ambos portaban pancartas con el texto "¡Reconoced Palestina!", según confirmó el propio Cassif en la red social X.

Recognize Palestine!



This is the banner I waved in front of Trump at the Knesset and subsequently removed from the plenum.



A true just peace that will save both people of this land from agony can only materialize by a complete end of the occupation and universal recognition of… https://t.co/gxmdvWVWIT — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) October 13, 2025

"No vinimos a interferir, sino a exigir justicia. Una verdadera paz que salvará a los dos pueblos de la tierra y de la destrucción solo llegará con el final de la ocupación y el apartheid, y el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel", escribió el político en su perfil de X. "¡Niéguense a ser conquistadores! ¡Resistan al maldito Gobierno!", sentenció.

"Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino", escribió Odeh por su parte en X.

Acompañando su texto con una fotografía sosteniendo el mismo cartel que portaba Cassif, el político árabe apuntó: "Reconozcan esta simple realidad, aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí".

06:20 a.m. | Ovación a Trump en el Parlamento israelí

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió una ovación de los diputados israelíes antes de su discurso en la Knéset, el Parlamento del país, durante una breve visita a Israel tras impulsar una tregua con Hamás. El aplauso duró varios minutos en el hemiciclo, donde Trump estuvo acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.

En su discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, es un "triunfo increíble para Israel y el mundo" y agradeció la mediación de países árabes para su consecución.

Según Trump, el pacto entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino Hamás "no es solo el fin de una guerra", sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

"Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de convertir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de la paz y la prosperidad para todo Oriente Medio", indicó Trump ante el Parlamento israelí.

Netanyahu a Trump: "Juntos conseguiremos esta paz"

"Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz", dijo, por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Netanyahu afirmó que los últimos dos años fueron tiempos de guerra, pero expresó su esperanza de que los próximos traigan la paz, tanto dentro de Israel como fuera. "Paz dentro de Israel y paz fuera de Israel", indicó.

"Espero continuar nuestro camino juntos, en el sendero que pavimentamos con los Acuerdos de Abraham. Bajo su liderazgo, podremos forjar nuevos tratados de paz con los países árabes de la región y con naciones musulmanas más allá de ella".

6:00 a.m. | Trump dice que Hamás seguirá controlando temporalmente Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el grupo islamista Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control armado en la Franja de Gaza.

"Les hemos dado la aprobación por un tiempo (...). Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien", dijo Trump sobre Hamás, que ha rechazado de momento comprometerse al desarme total, tras preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1 durante su vuelo hacia Tel Aviv.

"Podrían ocurrir muchas cosas malas" en la zona, en gran parte devastada, justificó Trump, quien no proporcionó más detalles sobre el compromiso de Estados Unidos ni un plazo para que Hamás, gravemente debilitado, se desarme

La cuestión de si Hamás entregará sus armas, cuándo y a quién es uno de los temas más polémicos en el conflicto con Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu solo está dispuesto a permitir la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza una vez que la organización terrorista islamista haya sido desarmada.

Declaración sorpresiva, en medio de tensiones en Gaza

En las negociaciones en curso, sorprenden estas declaraciones de Trump. El alto el fuego entre Hamás e Israel lleva varios días en vigor en Gaza. Desde entonces, se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Hamás y clanes palestinos rivales. Según informes, esto ha causado bajas.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, en manos de Hamás (considerada una organización terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países), denunció también en un comunicado que el Ejército israelí mató a tres gazatíes a lo largo del domingo.



Los tres hombres de unos 30 años presuntamente fueron abatidos, dos en la zona de Jan Yunis (sur de Gaza) y el tercero en Yabalia (norte), cuando intentaban volver a sus hogares en las zonas bajo control militar de Israel, que sigue superando el 50 % de Gaza, tras la conocida popularmente como "línea amarilla".

| Texto tomado de DW

