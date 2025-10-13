Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes de tregua en Gaza

"Hay paz en Medio Oriente", celebró Trump en la cumbre sobre Gaza en Egipto, luego de que los últimos israelíes secuestrados por Hamás fueron liberados

Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo de paz sobre Gaza, días después del inicio de la tregua entre Israel y el movimiento terrorista palestino Hamás.

"El documento detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas", declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de firmar. También sostuvo que el acuerdo "se va a cumplir", pero sin dar más detalles sobre el texto refrendado durante una breve cumbre internacional sobre Gaza en el balneario egipcio de Sharm el Sheij.

"Juntos logramos lo que todos decían que era imposible. Por fin, tenemos paz en Medio Oriente", dijo Trump en un discurso ante sus colegas.

| Texto tomado de DW

