Gustavo Serpa, el odiado presidente de Millonarios, pero lleno de poder

Pocos dirigentes han tenido mejor prensa que Gustavo Serpa. Desde que llegó a la presidencia de Millonarios en marzo de 2017, acabando de una buena vez con el nefasto legado de Juan Carlos López, fue visto en radio y televisión deportiva como el hombre que le devolvería la grandeza al elenco Embajador. Sobrino del desaparecido político santandereano Horacio Serpa, llegaba a la presidencia del equipo por ser el representante en Colombia de la firma española Blas de Leso Inversiones S.L., que a su vez hace parte del fondo de inversión estadounidense Amber Capital Investment quien, desde ese momento, controlaría el 45% de las acciones al 67%, siendo los dueños principales del 14 veces campeón del fútbol colombiano. Esa proyección internacional se la dio Noemí Sanín y sus contactos mientras perteneció a la Junta Directiva del equipo embajador en el 2012 y quien fuera la que consiguió partidos amistosos contra el Madrid ese mismo año.

A casi cinco años de presidencia los resultados deportivos no pueden ser más contradictorios. Si bien Serpa saca pecho y dice que saneó las finanzas del club, el cual recibió con deudas que superaban los 23 mil millones de pesos, esto no le importa mucho a una afición que ve cómo pasan los días y no llegan los refuerzos con los que un club como Millos debería tener para participar en un torneo como la Copa Libertadores de América. Es que en vez de refuerzos lo que se anuncian son bajas. Se fueron dos jugadores claves, Daniel Giraldo y Fernando Uribe, quienes no pudieron arreglar su situación y salieron para el Junior de Barranquilla. Además de que los refuerzos que anuncian son jugadores de segundo nivel como Diego Herazo. Las críticas no han parado contra Serpa y la gente se pregunta, ¿quién es él?

Serpa es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, fue vicepresidente de Merril Lynch entre 1999 y 2005, directivo de Pali Capital entre 2005 y 2009 y ha sido desde hace cerca de diez años la cabeza de las inversiones del francés Joseph Oughourlian –presidente del Grupo Prisa– en el país. Oughourlian, a través de Amber Capital, controla el 30% de Prisa, dueño de W Radio, Caracol Radio, Radioaktiva, Tropicana, Bésame, entre otras que están en la órbita de medios del grupo español.

Los malos resultados hicieron que se agotara la paciencia en algunos socios encabezados por Alfonso Senior Jr, hijo del fundador de Millonarios Alfonso Senior, quienes enviaron a principios del 2021 una comunicación a Joseph Oughurlian para manifestar su inconformismo. A través de un video que circuló en diferentes redes sociales, Alfonso Senior Jr leyó una carta donde califican a Serpa de “incompetente” y piden cambios en la junta directiva.

Las quejas le han llegado a Londres hasta al dueño de Amber, quien habló sin tapujos sobre Millos al diario italiano Padova Goal. “Millonarios es un club que tiene una gran trayectoria y un gran potencial y una gran base de seguidores no solo en Sudamérica, lo cual lo convierte en un objeto de interés para los inversores que miran al mundo del fútbol”.

Pero Gustavo Serpa parece más afianzado que nunca en el cargo. El presidente de Millonarios ha demostrado su poder en el Grupo Prisa y Amber Capital, que adquirió el club con él en la presidencia. Serpa se convirtió en el enlace con los negocios en Colombia y actualmente también forma parte de la Junta Directiva del grupo Caracol Radio. Su cercanía con el director ejecutivo de Prisa, el español Carlos Núñez, es grande y fue determinante para que el exprocurador Fernando Carrillo asumiera en octubre de 2021 como director adjunto de la presidencia para América Latina.

Serpa y Carrillo no solo son amigos, también son familia. Diana, hermana del presidente de Millonarios y gerente del Banco de alimentos, es la esposa del exprocurador, cuyas relaciones con empresarios y dirigentes españoles de sus tiempos de embajador en España, jugaron a su favor.

A pesar de la crisis económica que viven la mayoría de equipos en el mundo, el grupo inversor entregó un nuevo préstamo de un millón de dólares durante el segundo semestre de 2020, en plena pandemia, para capital de trabajo. Desde 2017 Amber Capital ha incrementado su participación accionaria a través de capitalizaciones y préstamos a la sociedad. En aquel año la Asamblea de socios aprobó un plan de capitalización por $22.300 millones para cubrir acreencias, lo que le permitió al fondo pasar a controlar el 67%. La última adquisición fue un préstamo por $16.182 millones que luego fueron capitalizados, pasando de controlar el 72,27 % al actual 81.42%.

Sin embargo, la plata de este grupo inversor no se nota aún y otra vez el equipo embajador podría estar afuera de la Libertadores sin siquiera participar en la fase de grupos.