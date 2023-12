Guillermo Reyes logró posesionarse como embajador en Suecia con una pinta que dio de qué hablar

Hace un mes y medio, cuando recién fue publicada en Presidencia la hoja de vida del exministro de Transporte, Guillermo Reyes, como nuevo Embajador de Colombia ante el Reino de Suecia, saltaron las alarmas de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), el sindicato gremial de la Cancillería que le tiene la lupa encima a los nombramientos diplomáticos.

En ese momento, Unidiplo denunció que en su hoja de vida no estaba acreditado un segundo idioma además del español, lo cual es un requisito indispensable para ocupar cargos diplomáticos.

Posteriormente, el Colegio San Carlos, en el cual estudió Guillermo Reyes durante toda su infancia, se pronunció asegurando que se trata de una institución educativa bilingüe y que, por tanto, todos sus egresados, con Reyes incluido, salen con el dominio del inglés como segundo idioma.

Al final, a pesar de las críticas, el nombramiento del Exmintransporte no se cayó, como sí lo hicieron el del Embajador en México, Moisés Ninco Daza; el de la Segunda Secretaria de la Embajada en Francia, Camila Prado o el de la Segunda Secretaria del Consulado en Barcelona, Karen Carvajal. Todos con el común denominador de que fueron denunciados por Unidiplo, aunque la denuncia que terminó tumbando a la tercera fue de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo).

Guillermo Reyes ya se encuentra en Suecia y ya presentó sus cartas credenciales ante el Rey Carlos Gustav XVI y allí aseguró que su prioridad es consolidar al país nórdico como un socio clave en materia de cambio climático, transición energética e innovación, equidad de género, telecomunicaciones y asuntos espaciales. Aunque lo que más dio de qué hablar fue su vestimenta, la cual recibió un gran número de burlas en redes sociales.

