Guerra Universitaria, ni vándalos, ni acosadores

Buen día, Laura. Hablamos en nombre de la mayoría de los administradores de Guerra Universitaria, queremos hacer unas aclaraciones acerca del video en el cual usted hace una serie de denuncias.

Para empezar, usted manifiesta ser una figura pública, y la mayoría del staff de GU prefiere reservar sus nombres. Quiero hacerle saber que hay miembros en la administración que no se burlaron, ni se burlarán su aspecto físico, es más, incluso la defendieron y borraron varias publicaciones y memes al respecto. Además, dentro de esas personas hay una menor de edad, que no usa un perfil falso y eso que hizo usted en el video es difamación, porque le repito las personas que hacemos parte de Guerra Universitaria no somos personajes públicos.

Y quiero resaltar ese detalle, ya que usted a través de su trabajo y diversas publicaciones en redes sociales, bajo el pseudónimo Smile Lalis, tiene impacto en las masas y así mismo tiene que reconocer que siempre va a haber crítica a favor o en contra suya por los motivos que sea.

Entonces empecemos con lo que nos concierne directamente a nosotros.

Es necesario aclarar que el grupo tiene cerca de 50.000 miembros, y la gran mayoría no son administradores/moderadores, por lo tanto, el control sobre los temas de este es sencillamente limitado. El grupo no es Francisco Romero y sus vándalos, cada uno de los administradores, moderadores y miembros del grupo tiene total autonomía desde la concepción que tenemos del mismo hasta los temas que surgen.

Quiero también señalar que las burlas que usted ha recibido no tienen nada que ver con el hecho de que sea mujer; lo que se le critica son sus posturas políticas y su trabajo en redes, que personalmente no comparto. Al usted decir que es por ser mujer, en pocas palabras está diciendo que el grupo es misógino. ¿Sabe el calibre que tiene este tipo de declaración? Usted mueve mucha gente, cualquier persona puede ver esto y nos puede interpretar mal. Por favor cuide sus palabras, ya que nos está acusando de algo que en la actualidad es demasiado grave. Recordemos que en este país hacer un meme no es considerado delito.

Ahora, se reconoce que todo lo que se ha comentado sobre su apariencia física no está bien, pero tenga en cuenta que personas con más influencia (Iván Duque y otros) públicamente reconocen que no tienen problema alguno con ello, contrario a lo que usted manifiesta en su vídeo, diciendo que es un ataque machista, lo cual le aclaro nuevamente no es así.

Me gustaría dar una disculpa por parte del grupo, pero vuelvo al tema de la autonomía de los miembros, así que aceptaré que fue un error y se estará más pendiente de la aceptación ese contenido. Respecto a sus datos personales se comprende que realmente se sale de todo lo aceptable y tomaremos las medidas para asegurarnos de que este tipo de situación no se presente de nuevo.

Finalmente, se nos hizo saber que fue víctima de agresión física, no sabemos la veracidad de esto, sin embargo rechazamos rotundamente estos actos. En Guerra Universitaria no se ha incitado ni consentido este tipo de comportamiento, por eso la invitamos a que denuncie puntualmente a estas personas y que no deje que suceda otra vez.

