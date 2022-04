Guerra Rusia-Ucrania: Tercera Guerra Mundial o Segunda Guerra Fría

La declaración de la CUT pone a ver la otra cara de la guerra que Occidente no quiere que se vea, sus responsabilidades en los conflictos y las causas del de Ucrania

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

No es un mero tema de guerra Rusia-Ucrania, sino la expansión de la OTAN constituida y gobernada por EE. UU. Foto: captura de pantalla

.Publicidad.

En medio del agitado y agudo debate electoral en nuestro país, en el cual el presidente Duque ataca y responde al candidato presidencial alternativo con mayor opción de ganar, Gustavo Petro, incluso en primera vuelta, violando su deber constitucional de no participar en la política electoral, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ha realizado dos declaraciones públicas sobre temas relacionadas con la OTAN-Organización del Tratado del Atlántico Norte-.

Una, la del 8 de marzo titulada, "La CUT demanda solución pacífica al conflicto en Ucrania" y la otra del 1 de abril "Colombia cada vez más engrampada con la OTAN y EE. UU."(ambas declaraciones se pueden consultar en la página web de la CUT)

-Publicidad.-

En dichas declaraciones la CUT establece que en el conflicto Rusia-Ucrania, determinado por la invasión a Ucrania, no es un problema que se haya iniciado el 24 de febrero o en pocos meses atrás, sino que se remonta desde el mismo momento en que colapsó la Unión Soviética en 1991, y que a pesar de las promesas del entonces presidente de los EE. UU. George Bush a Gorbachov, de no correr la frontera de los países miembros de la OTAN hacia el este de Europa en los antiguos países de la URSS, incumplió y en este período se han vinculado 14 países a la OTAN, creando un círculo alrededor de Rusia, faltando prácticamente para cerrarlo sólo vincular a Ucrania a la OTAN.

Vincular a la OTAN a Ucrania y con ello poder tener bases militares, incluidas, armas nucleares, es una situación similar a la acontecida en la década de los 60, en la crisis de los misiles en el Caribe, cuando Jruschov, intentó armas nucleares en Cuba, a escasa 90 millas del poderoso imperio de los EE. UU. Situación que se conoció en su momento como la posibilidad de una nueva guerra mundial, que terminó desactivándose por medios diplomáticos y una negociación pacífica.

Publicidad.

Pues bien este no ha sido el caso en Ucrania, pues negociaciones anteriores como el acuerdo de Minsk, encaminado a respetar la relativa autonomía de la región Rusa de Dombás, la garantía de que Ucrania no se vinculara a la OTAN y de que la OTAN y EE. UU. no insistieran en ello, fueron todas desestimadas por el actual gobierno ucraniano heredero de un golpe de estado neo nazi en 2014.

No es entonces un mero tema de guerra Rusia-Ucrania, sino la expansión de la OTAN constituida y gobernada por EE. UU., quien en medio de la pérdida de hegemonía mundial busca por todos los medios no perderla, ante los avances de China en alianza con Rusia y la creación de oros centros de poder asiáticos.

Se constituye así en un punto de inflexión del decaimiento de un mundo unipolar de la hegemonía gringa y la expresión real de un mundo multipolar, que por los intereses en juego y no poderse imponer ya el poder hegemónico de EE. UU. genera disturbios y guerras. Hay muchas guerras en África y en Asia, todas patrocinadas por EE. UU. y una muy larga como la que desarrolla Israel contra Palestina, frente a las cuales la propaganda mediática oficial de occidente naturaliza y esconde sus responsables.

Esta declaración de la CUT, nos pone entonces a ver la otra cara de la luna, la que occidente no quiere que nadie vea y es sus responsabilidades en los conflictos de guerra y las causas que originan el de Ucrania.

Obviamente la CUT, desentrañando las causas de dicha guerra, clama por el fin de ella mediante una negociación pacífica. Los trabajadores siempre hemos reclamado la paz interna y la paz mundial, pues es ajena a la democracia y entraña intereses de hegemonías imperiales.

_______________________________________________________________________________

El gobierno de Colombia en vez de ser un país soberano lejos de los intereses hegemonistas de la OTAN y EE. UU. cada vez se involucra con ellos, al ser socio de la OTAN

_________________________________________________________________________



Y la otra declaración muestra cómo el gobierno de Colombia en vez de ser un país soberano lejos de los intereses hegemonistas de la OTAN y EE. UU. cada vez se involucra con ellos, al ser socio de la OTAN desde el 2017 y ahora ser declarado por EE. UU. como uno de los 17 países aliados con responsabilidades militares. En conclusión, como lo señala la CUT vientos de guerra, por allá y por acá.

Guerra mundial nuclear y por tal, como lo señalara Stephen Hawking desaparición de la especie humana, parece como irracional, como irracional son las hegemonías imperiales, o guerra fría de conflictos acá y allá, es lo que nos ofrece EE. UU. y la expansión de la OTAN.

Ni lo uno ni lo otro. Reclamemos la paz mundial y la solución pacífica de los conflictos. No se puede seguir contribuyendo a alimentar el ánimo guerrerista de EE. UU. en ningún sitio del planeta. Es la destrucción y la indignación.

Ejemplo nos da la CUT frente a estos difíciles y complejos temas, que nos llaman a reflexionar, profundizar y a oponernos a la hegemonía mundial de los EE. UU.

Twitter: fabioariascu