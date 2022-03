¿Guarín estafó a Millonarios? La fortuna que le pagaron por jugar mal 7 partidos

.Publicidad.

Desde que era un niño Freddy Guarín es hincha de Millonarios y siempre había declarado que quería tener la oportunidad de jugar en el equipo embajador. Luego de su aventura europea, de pasar por el fútbol chino y hasta por Brasil, finalmente tuvo la oportunidad de llegar al equipo de sus amores pero en el peor estado de forma posible.

Guarín llegó en enero de 2021 pesando 105 kilos y estaba en un proceso muy duro de entrenamiento para bajar ese sobrepeso, pero ese proceso solo le duró siete partidos. Se lesionó y cuando se estaba recuperando se ausentó de los entrenamientos por un tema familiar que luego desembocó en el famoso video donde se le ve pasado de tragos, alterado con su familia y con sangre en su ropa, señal de que protagonizó una pelea en casa.

Debido a eso se apartó del equipo y solo hasta junio de 2021 se comunicó que no seguiría con el equipo, dejando un triste recuerdo futbolístico en la hinchada azul. El equipo dirigido desde la directiva por Enrique Camacho y Gustavo Serpa tiene desde hace años una política austera en cuanto a fichajes, pero con Guarín echaron la casa por la ventana y lo contrataron con unas muy buenas condiciones económicas.

Según un informe de LosMillonarios.net, a Guarín le incluyeron ocho bonificaciones por su contrato que son las siguientes: recibía pagos adicionales por cada partido jugado como titular, cada partido jugado como suplente, cada asistencia de gol que haga y cada gol anotado (solo hizo uno).

Eso no es lo que más tiene indignados a los hinchas de Millonarios. Además de eso le pagaron bonificaciones porque Millonarios clasificó a la Libertadores de 2022 (cuando él no tuvo ninguna influencia en eso), bonificación por llegar a la final de la liga en junio pasado (donde tampoco aportó nada para eso), bonificación cuando la asistencia al estadio volviera a ser del 100% por la pandemia. Es decir, le pagaron solo porque la gente fue al estadio cuando ya no habían restricciones, además de la comisión que recibía su representante. Mientras, los hinchas se quejan porque el equipo no compra jugadores de primer nivel, pero es complicado mientras se gastan la plata en un jugador capricho que no hizo nada por el equipo.

A Millonarios solo le faltó entregarle las llaves del club a Fredy Guarín en su regreso a Colombia. Que locura como terminó todo. 📸: @losmillonarios pic.twitter.com/PdlmjJLLFi — Juanes vallejo 🎙 (@JuanesVallejo_) March 8, 2022