Greeicy Rendón y su irresistible seducción

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos no se avergüenza de su origen humilde. La joven de 25 años, que se perfila como la nueva diva de la tv colombiana, cuenta orgullosa que nació en el barrio Limonar, de la comuna 17 de Cali. No vino al mundo de manera convencional. Su padre contrató a una partera para que la niña naciera en su casa. Sus primeros años no fueron fáciles y ella no tiene problema en recordarlos. Hoy cuenta sin problema que cuando los zapatos se le quedaban, la madre cortaba la punta y los convertía en chancletas. No había con qué comprar unos nuevos.

Desde aquellos años en Cali, siempre supo que lo suyo era el espectáculo. Desde muy niña quería presentarse a cuanto reality pudiera, esperando que alguno de esos fuera su gran oportunidad para llegar a la tv. En el 2006 se presentó a la primera temporada del Factor XS. En esa ocasión no pasó nada con ella. Al año siguiente, sin mayores esperanzas y por complacer a su familia, volvió a intentarlo. Esta vez la vida le sonrió. La oportunidad que tanto esperó por fin le había llegado. Participó en el programa siendo parte del equipo de Jose Gaviria. Tenía 15 años. En esa ocasión no ganó el premio mayor, que fue a parar a manos de Camilo Echeverry, pero la experiencia sirvió para cambiarle la vida.

Publicidad

Empezó a hacer comerciales y dos años después debutó como actriz en la telenovela Cuando salga el sol. De ahí en adelante su carrera en tv se disparó. Salió en producciones de RCN y Caracol como Tiro de Gracia, Primera Dama, La ronca de oro, La Pola, Correo de Inocentes, entre otras. Sin darse cuenta, los colombianos se fueron familiarizando con el nuevo rostro de una joven caleña que estaba hasta en la sopa.

El éxito de Greeicy no es solo nacional. En 2012 protagonizó Chica Vampiro, una serie de RCN, con libretos Marcela Citterio, la misma libretista de la recordada serie argentina Patito Feo, dirigida al público infantil. Ahí, encarnaba a una joven que es convertida en vampiro y debe guardar su secreto mientras trata de llevar una vida normal como cualquier otra adolescente. Aunque en Colombia la serie terminó en el horario de los domingos por la mañana y en su momento fue uno de los fracasos más grandes del canal, en otros países logró récords de audiencia. Tanto así que en Francia e Italia se organizó un tour donde Greeicy Rendón, en compañía de otros compañeros de la serie, montan un espectáculo musical. En estos países, la cara de Greeicy encarnando a la Chica Vampiro, aparece en camisetas, pocillos, libros, útiles escolares y demás accesorios.

En Instagram tiene más de tres millones de seguidores y los medios de comunicación retoman sus posts para convertirlos en noticia. A su corta edad ha participado en más de 11 series y novelas, por lo pronto no le interesa seguir actuando. En este momento está enfocada en potenciar su carrera como cantante, y los resultados hablan por sí solos: Amantes, la canción que lanzó junto a su novio el también cantante Mike Bahía hace dos meses, tiene más de 96 millones de reproducciones en Youtube.

Greeicy, por su parte, no se come el cuento de la fama. No le importa que cuando sale a la calle no haya una sola persona que no la reconozca. Se habla de ella en universidades, oficinas, buses, bares y supermercados. Sin embargo, ella se comporta como cualquier otra joven que a los 25 años hace lo que le gusta. Aún le quedan muchos sueños por cumplir, y mientras los logra, se goza el intento.